Pascal Praud et vous - Reconduction de Delphine Ernotte : Pascal Praud dénonce «un politiquement correct qui règne à France Télévisions»

Au lendemain de la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, Pascal Praud donne son impression du groupe audiovisuel public, estimant dans son émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - qu'il y règne un "politiquement correct". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Delphine Ernotte Cunci a été reconduite ce mercredi pour un troisième mandat à la présidence de France Télévisions. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur revient sur cette reconduction aux côtés de Françoise Laborde, ancienne journaliste du groupe audiovisuel public, et pose son regard sur la ligne éditoriale, regrettant que certaines personnalités ne soient pas reçues à l'instar de l'avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel. "On sait bien qu'il y a un politiquement correct qui règne à France Télévisions qui fait que sur certains sujets, des gens ne sont pas invités", regrette-t-il sur Europe 1.