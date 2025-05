Delphine Ernotte reconduite pour 5 ans à la tête de France Télévisions

En poste depuis 2015, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte a été reconduite pour un troisième mandat de cinq ans ce mercredi 14 mai. Face à trois autres candidats, c'est l'Arcom qui a tranché en faveur de la femme de 58 ans. Son nouveau mandat débutera le 22 aout.

La présidente sortante de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, a été reconduite mercredi pour un troisième mandat de cinq ans, sur lequel plane toutefois une incertitude en cas de création d'une holding chapeautant tout l'audiovisuel public.

Delphine Ernotte a été préférée par l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, à trois autres candidats. En poste depuis 2015, elle avait été la première dirigeante de France Télévisions à être reconduite cinq ans plus tard. "L'Autorité a fait le choix de privilégier la continuité à la tête du groupe, dans un contexte marqué par des incertitudes majeures", a souligné l'Arcom dans sa décision.

Le nouveau mandat de Delphine Ernotte débutera le 22 août. La dirigeante de 58 ans faisait figure de favorite face aux trois autres prétendants: Frédérique Dumas, productrice et ex-députée macroniste, Irène Grenet, ancienne directrice générale adjointe de FranceTV Publicité, et Jean-Philippe Lefèvre, ex-directeur de l'antenne de Public Sénat.

Un combat contre la privatisation

Tous les quatre avaient été entendus lundi et mardi par l'Arcom. Dans son projet de candidature, Delphine Ernotte avait notamment souligné qu'elle souhaitait donner la priorité à la plateforme france.tv et repenser l'organisation du groupe public autour de cette dernière.

La dirigeante soutient ardemment le projet gouvernemental de holding commune pour l'audiovisuel public, "arme de dissuasion contre la privatisation", selon elle. Outre France Télévisions, la holding chapeauterait également Radio France, l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et peut-être France Médias Monde (France 24 et RFI).

Si cette réforme arrive à son terme, Delphine Ernotte fait figure de prétendante logique à la présidence de la holding. La ministre de la Culture Rachida Dati, qui porte le projet de réforme, a récemment annoncé qu'il serait de retour en juin devant le Parlement.

France Télévisions financé à hauteur de 2,5 milliards d'euros par l'Etat pour 2025

"Nous souhaitons avec le gouvernement aller au bout de cette réforme", a répété la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, mercredi devant l'Assemblée nationale.

France Télévisions comprend les chaînes France 2, France 3 et ses 24 antennes régionales, France 4, France 5, franceinfo et le réseau Outre-mer La Première. Le groupe compte quelque 8.800 salariés (équivalent temps plein) et bénéficie d'un financement par l'Etat de 2,5 milliards d'euros pour 2025.