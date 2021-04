Vaccin : l'Allemagne prévoit un accès pour tous les adultes dès juin

L'Allemagne prévoit un accès aux vaccins contre le Covid-19 pour tous les adultes au plus tard en juin, a indiqué jeudi le ministre de la Santé. "Aujourd'hui, je pense que nous serons en mesure de lever la priorité (d'accès aux vaccins en fonction de l'âge ou d'éventuelles co-morbidités) en juin", a déclaré Jens Spahn devant la chambre haute du Parlement.

Avant cette échéance, "en mai, ce sera le tour du groupe de priorité 3 (les plus de 60 ans et personnes atteintes de certaines pathologies) pour les vaccinations", a déclaré Jens Spahn, ajoutant que de "nombreux groupes professionnels" auraient aussi accès aux vaccins dès le mois prochain. Plus de 17,9 millions de personnes en Allemagne avaient reçu au moins une dose mercredi, selon le ministère de la Santé. Quelque 5,7 millions de personnes en ont reçu deux, soit 6,9% de la population totale.

Le pays envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe Spoutnik

Par ailleurs, l'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik, qui n'a pas encore reçu le feu vert de l'Europe, a indiqué jeudi le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer. "Nous plaidons avec force en faveur d'un processus d'approbation rapide d'ici le mois de mai", a tweeté cet élu conservateur d'ex-RDA, qui s'est entretenu avec le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko.

L'Allemagne souhaiterait acheter 30 millions de doses, à raison de 10 millions de doses chaque mois entre juin et août, précise le ministre-président saxon.