Covid-19 : faut-il s'inquiéter des vaccins créés avec l'adénovirus ?

Après la courte pause dans la vaccination avec AstraZeneca le mois dernier en Europe, c’est au tour du sérum de Johnson & Johnson d’être suspendu aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Et ces deux vaccins anti-covid ont un point commun : ils sont fabriqués avec la technique de l’adénovirus. Tous deux ont été mis en cause après l’apparition de quelques cas grave de caillots sanguins.

De rares cas de thrombose

C’est une fâcheuse nouvelle pour l'Europe et la France. Elles s'apprêtaient à démarrer leur campagne avec le vaccin américain Johnson & Johnson le 22 avril prochain. Près de 200.000 doses vont donc rester en attente. L'Agence européenne du médicament enquête actuellement sur ces thromboses pouvant être provoquées par le vaccin chez des femmes de moins de 50 ans. Ce phénomène est rare. Moins d’un cas pour 1 million d’injections. De plus, aucun lien de cause à effet n’a été confirmé, pour l’instant.

Comment fonctionne l'adénovirus ?

Ces vaccins pointés du doigt utilisent la méthode de l’adénovirus et non pas de l'ARN messager. Tout comme le vaccin russe Spoutnik V, dont la candidature est actuellement examinée par l’Agence européenne du médicament. Comment fonctionne l'adénovirus ? Le petits bouts de SARS-CoV-2 utilisés pour déclencher la réponse immunitaire sont apportés dans l'organisme via un virus rendu inoffensif. La technique est efficace. Mais ces adénovirus pourraient déclencher des réactions immunitaires inattendues chez certaines personnes.

"Les enquêtes des autorités sanitaires américaines et européennes servent donc à comprendre dans quelles conditions de sécurité optimales nous pouvons injecter ces vaccins", explique Marie-Paule Kieny, virologue et présidente du comité vaccins Covid en France.

Le critère de l'âge

Le vaccin, aussi appelé Janssen, pourrait être finalement réservé aux plus de 50 ou 55 ans, comme l’AstraZeneca. Dans l’immédiat, cela ne changerait pas beaucoup la campagne française : ce sont les personnes actuellement éligibles à la vaccination. Le vaccin de Johnson & Johnson ne représenterait également que 6% des stocks dans les frigos pour les mois d’avril et de mai.