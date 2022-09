«Une belle manière de la pleurer» : à Londres, les commerces affichent le visage d'Elizabeth II

À Londres, l'heure est aux derniers hommages à Elizabeth II. Des kilomètres de queue pour atteindre Westminster et le cercueil de la reine, et partout dans les rues de la capitale britannique, le visage de la défunte souveraine : sur les vitrines de supermarchés, des banques, des cafés, des restaurants. Europe 1 vous emmène en déambulation dans les rues de la ville. Une petite pancarte à l'entrée de cette supérette dit à quel point l'enseigne partage la tristesse du pays. Un peu plus loin, dans le quartier d'Islington, au nord de Londres, c'est un opticien qui a installé une grande photo de Sa Majesté.

"C'était une grande reine, elle a mené notre pays si longtemps"

Et à deux pas encore, dans la vitrine de cette agence immobilière, plus aucune annonce de location d'appartements. Chaque cadre contient désormais des portraits de la souveraine disparue. "D'habitude, il y a la liste des propriétés à vendre ou à louer. Maintenant, il y a des portraits de la reine à la fin de son règne et jeune au moment de son accession sur le trône. On lui rend hommage. C'était une grande reine, elle a mené notre pays si longtemps. C'est juste une belle manière de la pleurer", explique Alex, l'un des employés.

Sur Upper street, à l'entrée de son magasin de vêtements, John a collé une affichette en signe de deuil et aussi pour rappeler aux clients que la boutique sera fermée ce lundi, jour des obsèques. "C'est important de le faire parce que c'est une première en 70 ans, ça ne se reproduira pas et il faut tenir nos clients au courant de cette fermeture. Une fois en 70 ans, on doit la saluer même avec nos boutiques." Ce lundi décrété férié, la plupart des magasins n'ouvriront donc pas, à l'exception de pubs qui diffuseront sur leur écran les funérailles.