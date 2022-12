«Un Noël différent en tout point» : chez Frédéric, un réveillon en compagnie de réfugiés ukrainiens

Frédéric et ses convives vont vivre un réveillon de Noël tout à fait singulier ce samedi soir. Cet habitant d'Odomez dans le Nord de la France accueille Olga et sa famille qui ont fui l'Ukraine, déchirée par la guerre. A côté du sapin, sur la longue tablée garnie d'assiettes en porcelaine et de couverts en argent, l'hôte du soir pose délicatement les verres en cristal. "On se retrouvera à onze dont six Ukrainiens à table. Ce sera un Noël très différent en tout point", concède-t-il.

Le repas mêlera cuisine tricolore et plats ukrainiens cuisinés par Olga. "Nous faisons habituellement des salades pour Noël en Ukraine. On va préparer également en dessert un gâteau Napoléon, c'est très feuilleté, une sorte de mille feuilles", décrit-t-elle. Frédéric se veut enthousiaste quant à cette "découverte culinaire". "Ce ne sont pas des mets qu'on mange habituellement", concède l'hôte qui entend également initier cette famille ukrainienne aux "plats traditionnels" de l'Hexagone.

"On est tous très content d'être là, en sécurité"

"Ça sera l'occasion de leur faire goûter des noix de Saint-Jacques à la crème avec une petite fondue de poireaux". Un noël particulier, donc, pour Olga et sa famille qui ne sont toujours pas retournés en Ukraine depuis le début de la guerre. "Il faut que ça soit joyeux malgré tout. Même si c'est compliqué. On est tous très content d'être là en sécurité et nous allons passer, j'en suis sûre, un merveilleux moment", déclare Olga.

D'autant que Frédéric à tout prévu. "On a réservé un créneau avec le Père Noël qui doit déposer des cadeaux pour les Ukrainiens et pour les Français", sourit-il. Une bonne nouvelle pour Zlata, la petite nièce d'Olga, âgée de seulement six ans, et qui passera les fêtes sans ses parents, mobilisés à Kiev.