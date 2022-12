Livres, objets reconditionnés, jeux de société… les cadeaux qui cartonnent pour Noël 2023

Dernière ligne droite avant le réveillon de Noël et pour les retardataires, c'est la course pour acheter les derniers cadeaux. À deux jours du 25 décembre, les tendances sous le sapin se dessinent déjà, une aubaine pour ceux qui ne savent pas encore quoi choisir pour faire plaisir. Europe 1 est allée repérer les pépites à offrir aux grands comme aux petits pour cette fin d'année.

Le Noël des "kidultes"

Cette année, c'est surtout le carton plein pour le marché des "kidultes": ces adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Au rayon jeux de société, Myriam a déjà deux boîtes sous le bras, un jeu de mimes et un jeu d'enquête. "Une petite soirée pyjama tranquillou avec les cousins… sachant qu'on a tous entre 30 et 40 ans et que j'ai pris des jeux de 14 ans et plus", avoue-t-elle en riant.

Autre tendance 2023, la seconde main. Si les envois de particuliers à particuliers bondissent, montrant l'engouement autour des plateformes de ventes entre particuliers comme Vinted, les appareils reconditionnés ont eux aussi la côte. "Ça intéresse beaucoup nos clients d'acheter des produits reconditionnés parce qu'en fonction de leur budget, ça leur permet aussi de monter en gamme et parfois d'offrir des produits qu'ils n'auraient peut être pas pu offrir", indique Eurydice Hountondji, responsable communication de la Fnac Saint-Lazare.

La culture cartonne

L'un des incontournables de Noël, c'est bien évidemment la culture. Romans, BD, DVD, musique… un choix immense pour tous les goûts. Le responsable du rayon livres de la Fnac conseille ses best-sellers. "Vivre vite qui a eu le prix Goncourt, Le mage du Kremlin, qui a eu un prix aussi", énumère-t-il. "Il y a pas mal de gros titres que cette année qui marchent très très bien." Quant au rayon vidéo, c'est bien évidemment Top Gun : Maverick qui est pris d'assaut, toujours victime de son succès