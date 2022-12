«On est des petits lutins du Père Noël», dans cet entrepôt Amazon, l'activité bat son plein

Pour s'éviter la corvée des centres commerciaux pleins à craquer à l'approche des fêtes, de nombreux Français ont fait le choix de l'e-commerce cette année pour s'approvisionner en cadeaux de Noël. Une tendance qui ne cesse de se confirmer année après année. Cette semaine, Europe 1 a pu se rendre dans un centre de distribution d'Amazon, leader mondial du commerce en ligne à Augny en Moselle. Dans ce site, l'un des plus importants du géant américain en France, des millions de colis ont été préparés ces dernières semaines.

400 embauches en CDI

D'une superficie de 182.000m², repartis sur quatre étages, cet entrepôt tourne à plein régime. "De la dernière semaine de novembre, jusqu’au 23 décembre, c’est le pic d’activité en matière d’expédition", confirme Pierre-Louis Debroise, directeur des opérations du site. Pour suivre la cadence, l'entreprise a dû embaucher. "On a signé environ 350 CDI pour cet hiver et on va en faire encore une cinquantaine d’ici le 31 décembre. On a dû faire aussi à peu près le même nombre d’embauches en saisonniers", précise-t-il.

Des centaines de colis transitent chaque jour par cet entrepôt

Crédit : Mélina Facchin/Europe 1

Au total, le site compte 4.000 employés, dont un quart d’intérimaires. L’humain garde une place de choix dans ce centre de distribution, même si chaque étape est automatisée. Des tapis roulants rentrent directement dans les camions des fournisseurs pour décharger les marchandises. Tous les articles sont classés et rangés dans des milliers d’étagères roulantes, également automatisées, qui se déplacent de manière autonome vers les salariés. "C’est pour leur éviter de faire des kilomètres à pied au quotidien", explique Pierre-Louis Debroise.

25 kilomètres de tapis roulant

Johanna travaille à l’avant-dernière étape de cette gigantesque chaîne. Il s'agit de l’emballage des articles, que ses collègues des étages supérieurs lui envoient dans des grands bacs. "On les scanne et l’ordinateur nous indique quel carton choisir, en fonction de la taille et du poids de l’objet", montre-t-elle. "Ensuite, une étiquette est automatiquement créée, avec un code barre. On la colle sur le colis pour assurer son suivi, direction l’expédition !"

En ce moment, elle confirme que beaucoup de jouets transitent par ces bacs. "On est des petits lutins du Père Noël, c’est adorable" sourit cette mère de famille. "C’est un peu grâce à nous", si les enfants peuvent ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin, se réjouit-elle. Entre la commande et le camion, un cadeau met généralement entre 1h30 et 2h pour être prêt. Et il aura parfois parcouru jusqu’à 25 kilomètres de tapis roulant.