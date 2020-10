Présidentielle américaine : en Floride, le vote des seniors pour Trump loin d'être acquis

REPORTAGE

Jusqu’au mardi 3 novembre, jour de l’élection américaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage quotidien. Ce jeudi, rendez-vous en Floride, dans la plus grande communauté de retraités du monde : The Villages.

A quelques jours de l'élection présidentielle, le vote en Floride s'annonce serré. Donald Trump aura pourtant besoin de sa base électorale pour décrocher un second mandat face au Démocrate Joe Biden. Or une partie semble s'effriter en défaveur président sortant : le vote des séniors. Selon un dernier sondage, ils seraient désormais moins de la moitié à soutenir le milliardaire Républicain. Dans la plus grande communauté de retraités du monde, habituellement très conservatrice, "The Villages", quelques résidents fortunés ont changé d'avis.

Le Covid-19, facteur de changement de candidat

Quatre-vingt-trois kilomètres carrés de lotissements sécurisés, parcours de golfs ornés de palmiers : il faut être âgé de plus de 55 ans pour s'installer dans ce paradis ensoleillé pour cheveux blancs. Comme beaucoup, Joan se déplace surtout en voiturette sur laquelle elle affiche ses couleurs politiques. Cette année, l'autocollant sur son pare-chocs, vient de changer de couleur. "Ca disait 'fier Républicain', mais je l'ai changé pour 'Démocrate'. J'étais Républicaine, mais Trump a détruit notre pays", assure-t-elle. "Dès le début il savait que ce virus était grave, et il n'a rien fait ! Il n'a pas écouté les médecins, si on avait porté le masque dès le début on n'aurait pas eu autant de morts. Je vais avoir 76 ans, et j'ai peur pour ma santé et ma sécurité."

Une angoisse qui a conduit son changement de bord politique. A l'instar de son voisin Jeff, qui lui aussi, votera Biden. "On a un ami parti en soins intensifs il y a deux jours, parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Et il est pas sorti d'affaire ! Il est encore sous oxygène", se désole-t-il. "Trump dit que le virus est parti, que c'est fini... mais non ! 83.000 contaminations mercredi, c'est un nouveau record ! Je prie tous les jours, pour que Biden gagne."

© Théo Maneval

"Il faut le défendre"

Les plus de 65 ans représentent 80% des victimes du Covid-19 aux Etats-Unis, où le nombre de morts s'élève à 228.625. De quoi expliquer chez certains, ce changement de discours. Mais l'équipe de campagne du président reste assez confiante sur le soutien des seniors : l'écrasante majorité des voiturettes aux Villages, affiche toujours un sticker "Trump". "Il faut le défendre", explique Joanne. "Il a sorti ce pays de l'ornière ! Evidemment que c'est dommage cette crise, mais il n'est pas médecin ! Et même les médecins ne savent pas quoi faire !"

© Théo Maneval

Découvrez le podcast Mister President par Europe 1 Studio La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez "Mister President par Europe 1 Studio", le podcast d'Olivier Duhamel. De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils… le politologue vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948. >>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

"Tout ce qu'on lui reproche, c'est ce virus ? Mais il a relevé l'économie : tout le monde avait retrouvé du travail !", poursuit la retraitée. "D'ailleurs tous les retraités gagneraient à ce qu'il soit réélu", ajoute Marjorie au carrefour suivant, tout en faisant la liste de tous les accomplissements qui soulagent son portefeuille. "Nos fonds de pensions ont grimpé en Bourse, ça nous rapporte de l'argent. Il force les labos pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments : Il est la meilleure chose qui nous soit arrivée."

© Théo Maneval

Les militants démocrates, en tout cas, essayent d'occuper l'espace jusqu'au bout : un avion passe au-dessus de "The Villages" avec une banderole qui s'étire dans le ciel. Un message : "Votez Biden".