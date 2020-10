Présidentielle américaine : en Caroline du Nord, les démocrates misent sur les jeunes

REPORTAGE

Jusqu’au mardi 3 novembre, jour de l’élection américaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage quotidien. Ce mercredi, rendez-vous sur le campus de l'Université de Caroline du Nord.

Le vote des jeunes américains s'annonce crucial. En Caroline du Nord, plus de 200.000 électeurs de moins de 30 ans ont déjà voté pour Joe Biden ou Donald Trump, huit fois plus qu'il y a quatre ans au même stade. Sur le campus de l'Université de ce "swing state" du sud-est des Etats-Unis, l'immense majorité des étudiants a déjà renvoyé son bulletin.

"2016 a été comme un réveil"

"Ca nous semble juste plus important qu’il y a 4 ans. 2016 a été comme un réveil pour beaucoup, comme un rappel que notre vote compte vraiment. Et que si on ne s'en sert pas, cela a des conséquences", affirme Peyton, qui termine ses études de médecine. Un tel élan n'avait pourtant rien d'évident. Ici comme ailleurs, les cours se déroulent à 100% en ligne. Le campus est quasi-vide pour cause de pandémie. Les partis n'ont pas pu mener leur habituelle campagne visant à inscrire ces jeunes sur les listes électorales.

"On a essayé de se débrouiller en travaillant en ligne", explique toutefois la présidente des Jeunes Démocrates de l'université. "J'ai reçu des SMS, des mails et des appels téléphoniques de la campagne Biden pour me rappeler de voter, avec des liens pour s'enregistrer sur Internet. Pour moi, le sujet du Covid, c'est le plus important", explique Bronwyn. Son amie Grace renchérit : "Pour moi, c'est l'égalité femmes-hommes, l'égalité raciale et la couverture santé universelle. Beaucoup de choses doivent changer, et Joe Biden est la meilleure alternative."

Un nombre record d'inscriptions côté républicain

Grâce à ces jeunes qui votent majoritairement à gauche, les démocrates rêvent de remporter la Caroline du Nord, qui leur échappe depuis 2008. Mais il n'est pas sûr que cette mobilisation suffise. En face, les républicains enregistrent aussi des records d'inscriptions sur les listes. Il s’agit cette fois d'électeurs plus âgés, habitant dans les zones plus rurales.

Sarah Reidy-Jones, militante du parti dans l'ouest de l'Etat, se déplace presque chaque jour pour tenter de les convaincre. "On continue le porte à porte, on va dans les lotissements. Parce qu'effectivement on ne peut pas rester assis à la maison, on doit aller chercher les gens, c'est ça qui fera la différence. La dernière fois, l'élection s'est jouée à deux personnes par circonscription. Si on gagne deux électeurs à chaque endroit, on peut faire basculer l'Etat." Rien n'est donc encore joué dans cette région que la presse américaine a baptisé "le plus incertain des Etats-clés".