«Porter une tenue unique, c'est positif» : au Royaume-Uni, des lycéens ont grandi avec l'uniforme à l'école

C'est l'heure du déjeuner pour ces lycéens britanniques. À la sortie de leur établissement réservé aux garçons, dans le centre de Londres, seuls leurs manteaux les différencient. Car pour tous, c’est la même panoplie : chemise blanche, cravate violette, pantalon uni et l'écusson de l'école brodé sur la veste. L'uniforme, qui sera réintroduit en France dans plusieurs établissements scolaires à la rentrée prochaine, est déjà bien implanté de l'autre côté de la Manche.

Anthony et ses amis portent la tenue unique depuis la primaire. Ismaïl y voit une mesure égalitaire. "Comme tout le monde est habillé de la même façon, tu ne te fais pas embrouiller parce que tes vêtements paraissent miteux ou au contraire trop chics. Il n’y a pas de pression de ce côté-là, donc je trouve que porter une tenue unique, c'est positif".

Un coût estimé entre 200 et 250 euros par an

Au Royaume-Uni, l’uniforme est obligatoire dans 98% des établissements publics du secondaire. Pour Ethan Shawn, 16 ans, c’est aussi un moyen de se préparer au monde du travail. "C’est un premier pas dans le milieu de l’entreprise. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire après. Moi, j'aimerais bien être banquier alors forcément, il faut que je sois habitué à porter des vêtements classiques, formels".

Une fois chez lui, l’adolescent délaisse tout de même l’uniforme pour un jean et une paire de baskets. Redouane lui aimerait bien s’en passer tout simplement. "Je pense qu’on mérite la liberté de choisir ce qu’on veut porter. L'école limite ça. Les étudiants devraient avoir le droit de s’exprimer avec un style ou un autre". L’ensemble des tenues pour la semaine coûte entre 200 et 250 euros par an.