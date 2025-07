Euro féminin 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale entre l'Angleterre et l'Espagne ?

L'heure des retrouvailles a sonné. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, affronte l'Espagne, championne du monde en titre. Un match donc entre deux des meilleures nations du football féminin, mais une odeur de revanche se fait sentir dans l'air. Angleterre-Espagne était déjà l'affiche de la dernier finale de la Coupe du monde, en 2023.

Une revanche ou une confirmation. L'Angleterre affrontera ce dimanche l'Espagne en finale de l'Euro féminin 2025. Un match qui opposera les championnes d'Europe en titre aux championnes du monde en titre. Des deux équipes qui se sont déjà affrontées lors d'une finale, c'était lors de la Coupe du monde 2023.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une Angleterre solidaire qui veut conserver ce titre européen

Ce dimanche, les Anglaises auront donc à coeur de prendre leur revanche et conserver ce titre européen décroché il y a trois ans. Les vice-championnes du monde ont rencontré des difficultés lors de cette compétition. En phase de poule, les Lionesses se sont inclinées contre l'équipe de France (2-1).

En quart de finale, elles ont dû aller jusqu'à la séance de tirs au but pour se défaire de la Suède (2-2, 3-2 TB). Contre l'Italie en demi-finale, l'Angleterre a été longtemps menée par l'Italie avant d'accrocher les prolongations et de marquer à la 119e minute de jeu (2-1) et ainsi valider sa place en finale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les joueuses anglaises ne se laissent pas battre et montrent une belle solidarité dans les moments difficiles dans cet Euro. L'Angleterre fera tout ce qu'elle peut pour devenir la deuxième nation à conserver ce titre européen après l'Allemagne.

L'Espagne en quête de son premier Euro

Les championnes du monde ont été dans la maîtrise depuis le début de la compétition. Les Espagnoles ont terrassé le Portugal (5-0), la Belgique (6-2) et l'Italie (3-1) lors de la phase de groupe. Puis le parcours a été assez tranquille pour la Roja qui a éliminé la Suisse en quart de finale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les premières difficultés sont apparues en demi-finale contre l'Allemagne. Contre l'équipe qui a sorti les Bleues de la compétition, l'Espagne a buté sur la combativité et l'agressivité allemande. Avec un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire, direction les prolongations. Et c'est finalement à la 113e minute, sur un bijou de la double Ballon d'Or, Aitana Bonmati, que l'Espagne signe la première victoire de son histoire contre l'Allemagne et se qualifier pour la première finale d'Euro de son histoire.

Cette finale se déroulera dans le Parc Saint-Jacques, à Bâle, en Suisse. Le coup d'envoi sera donné à 18 heures et la rencontre sera arbitrée par une française, Stéphanie Frappart. Un match qui sera à suivre en direct sur TF1 avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.