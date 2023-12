«Franchement, c'est bien» : dans l'Oise, un collège privé a instauré un uniforme depuis 2018

L’uniforme à l’école, bientôt de retour. L'expérimentation devrait être menée dans plusieurs établissements, en septembre prochain, dans les collectivités volontaires. Mais sur quel modèle ? Europe 1 s’est rendue dans l’Oise, à Compiègne, dans l’établissement privé "Sévigné" qui accueille un public socialement mixte et qui a mis en place une "tenue unique" depuis 2018. Cette formule intéresse le ministère, puisque Gabriel Attal a récemment écrit au proviseur de ce groupe scolaire, dont le chef d’établissement insiste sur la nécessité de ne pas imposer une telle mesure du jour au lendemain, pour qu'elle soit comprise et acceptée.

"L'abaya, le problème ne s'est pas posé ici"

Au fond de la cour, le proviseur Erick Ducrocq pénètre dans un local où trônent des piles de vêtements. "Là, il y a le rayon sport. Ici, vous avez la tenue quotidienne avec les polos manches courtes et manches longues", présente-t-il au micro d'Europe 1. Polos, pulls et parka avec logo de l’école y sont stockés. Le pantalon bleu et les chaussures sont, eux, librement choisis par l’élève. Avant d’instaurer la tenue complète, Erick Ducrocq a, chaque année, proposé un nouveau vêtement, pendant dix ans, pour susciter progressivement l’adhésion à son idée d’uniforme. "C'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur d'autres problèmes prioritaires que ceux qui pourraient arriver avec cette tenue. Moi je peux vous dire que l'abaya, le problème ne s'est pas posé ici", assure le proviseur.

Zoltan, 12 ans, a tout de même été réticent à cette règle. "J'ai eu un peu peur parce qu'il y a eu cette histoire de tenue. Mais contrairement à ce que certains peuvent croire, je me sentais plus libre d'avoir une tenue comme ça que dans mon école publique. A chaque fois, je devais me dire : 'qu'est-ce que je dois mettre pour que personne ne se moque de moi ?'. Maintenant, je ne me dis plus rien. Franchement, c'est bien", se réjouit le jeune collégien. C’est un gain de temps pour choisir ses habits le matin donc, mais aussi d’argent, pour cette mère d’élève de 5e. "Du lundi au vendredi, il porte toujours la tenue. Il n'y a pas un surcoût par rapport à racheter encore quelque chose de différent. On est plus sur des économies", admet-elle. Le coût de l’uniforme ? 140 euros par élève et par an.