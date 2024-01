Macron annonce une tenue unique expérimentée dans 100 établissements scolaires et une possible généralisation en 2026

Emmanuel Macron a également souhaité rétablir des cérémonies de remise des diplômes "dès cette année" au collège, "un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Favroble à l'apprentissage de La Marseillaise

Le président entend également voir expérimenté la "tenue unique" pour les élèves dès cette année dans une centaine d'établissements scolaires, en vue d'une éventuelle généralisation en 2026. Et a également souhaité rétablir des cérémonies de remise des diplômes "dès cette année" au collège, "un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance", a-t-il dit, en se disant aussi au passage "totalement favorable" à l'apprentissage systématique de La Marseillaise en primaire.

Le tout assorti d'un mea culpa sur "l'égalité des chances": "je dois reconnaître avec netteté qu'après six ans et demi (...), nous avons amélioré des choses, mais nous ne les avons pas radicalement changées". "L'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient".