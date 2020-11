"On a vendu 162 exemplaires en moins de 4h !" : à New York, le succès des mémoires d'Obama

REPORTAGE

Le premier tome des mémoires de Barack Obama est sorti mardi aux Etats-Unis et à travers le monde. Une terre promise, paru en France aux éditions Fayard, est déjà traduit en 25 langues et s'annonce comme un best-seller. Aux Etats-Unis, on se l'arrache déjà, dès le premier jour. Dans une librairie de Brooklyn, à New York, le vendeur ne cesse de réapprovisionner la pile de livres, qui fond à vue d'œil. "C'est une journée dingue, on a vendu 162 exemplaires en moins de 4 heures !", constate en riant Anthony.

"On reçoit des appels de gens qui nous demandent si on est en rupture de stock, parce que c'est déjà le cas ailleurs", assure-t-il. La maison d'édition a prévu large pour les souvenirs du président démocrate : 3.5 millions d'exemplaires, rien que pour le marché nord-américain. Une quantité tellement énorme que l'éditeur a dû délocaliser la fabrication : plus d'un million de copies ont été imprimées en Allemagne puis acheminées par bateaux jusqu'ici.

Un coup de pouce pour les libraires

Pourtant, cela risque de ne pas être suffisant. Les mémoires du 44e président des Etats-Unis étaient très attendues par une partie des Américains, mais également par les librairies. "Ca va être un coup de pouce énorme pour nous, explique Anthony, parce que le Covid-19 nous a vraiment fait du mal".

Reste une question : Barack Obama va-t-il battre le record de son épouse, Michelle Obama ? L'ancienne First lady a vendu 14 millions d'exemplaires de ses mémoires Becoming.