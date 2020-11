Le premier tome des mémoires de Barack Obama, un succès déjà assuré

Barack Obama publie, mardi, ses mémoires, intitulés Une terre promise et traduits en français, chez Fayard. Le livre est déjà dans le top des préventes aux États-Unis promettant un grand succès. Dans les 890 pages de ce livre, l'ancien président des États-Unis raconte sa vie politique et privée, émaillées d’anecdotes.

65 millions de dollars. C’est l’avance offerte au couple Obama pour la publication de leurs mémoires. D’abord Michelle Obama et maintenant, Barack Obama, pour le premier tome de ses souvenirs. En France, c’est la maison d'édition Fayard qui a obtenu les droits.

"Ce livre fera date et il va se vendre longtemps"

C’est un pari qu'a effectué la maison d'édition, pour espérer un retour sur investissement. Un pari qui n'est pas très risqué puisque les Obama font vendre. Il y a deux ans, les mémoires de Michelle Obama se sont vendus à environ 10 millions d’exemplaires dans le monde dont, 400.000 en France.

Ce très beau score rassure Sophie de Closets, présidente directrice générale de Fayard. "C'est sûr que c'est un enjeu important, mais on a eu un succès considérable avec Devenir, les mémoires de Michelle Obama, donc on sait qu'il y a une appétence pour ce couple. Nous sommes aussi plutôt sûrs que ce livre fera date et qu'il va se vendre longtemps", explique-t-elle.

Un livre sur sa vie privée mais aussi son expérience politique

Dans Une terre promise, l’ancien président américain parle de sa vie privée, de son parcours et de ses filles. Mais il revient aussi sur ses mandats présidentiels, les épisodes légers ou graves en tant qu’homme le plus puissant du monde, jusqu’à 2011 et la traque de Ben Laden.

Le deuxième tome est déjà en route mais aucune date de parution n’est annoncée pour le moment.