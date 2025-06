«Voir le film sans faire la moindre association» : Malia Obama, réalisatrice et fille de Barack Obama, change de nom

Malia Obama, la fille ainée de l'ancien président des États-Unis, a décidé de changer de nom pour se forger une carrière uniquement basée sur ce qu'elle créé. Lancée dans le milieu du cinéma en tant que réalisatrice et scénariste, la jeune femme de 26 ans, oscille entre discrétion et lumière.

Malia Ann. Si ce nom ne vous dit rien, l'effet escompté est réussi, car derrière ce pseudonyme se cache la fille de Barack Obama, Malia. Un changement de patronyme visant à s'émanciper des années passées à la Maison Blanche.

Entre discrétion et lumière

Du haut de ses 26 ans, l'ainée de l'ancien président des États-Unis souhaite voler de ses propres ailes et se détacher du patronyme paternel. Pour ainsi lancer sa carrière dans le cinéma sans être directement raccrochée à la figure tutélaire, la jeune fille a adopté son deuxième prénom, qui était également celui de sa grand-mère maternelle, Ann.

Après ses huit années passées dans la "maison" la plus célèbre du monde et une année sabbatique, Malia fait ses études à Harvard. Sur le campus, la jeune fille cherche à se fondre dans la masse et ne fait pas de vagues. De nature discrète, elle est tout de même attirée par la lumière du cinéma, milieu dans lequel elle a déjà posé un pied en multipliant les stages comme sur le plateau de la série HBO Girls de Lena Dunham. Mais alors comment concilier discrétion et lumière ?

"Ils seront toujours que c'est toi"

Depuis sa sortie en 2021 de la même université que ses parents, le "nepo baby" a changé de nom. Du moins dans le milieu professionnel. Le nom de Malia Ann est ainsi apparu pour la première fois au générique de la série Prime Video Swarm de Donald Glover, pour laquelle elle était coscénariste. En 2023, elle signe son premier court-métrage en solo The Heart. Notamment présenté à Sundance, principal festival américain des films indépendant, à l'hiver 2024, il obtiendra le prix de la Nouvelle génération au festival du cinéma américain de Deauville, la même année.

"Ils sauront toujours que c'est toi" lui ont soufflé à tour de rôle Barack et Michelle Obama. L'ancien couple présidentiel a effectivement commenté le changement de nom de leur fille aux micros des podcasts "Sibling Revelry" de Kate et Oliver Hudson et de "The Pivot Podcast". Malia a répondu à son père, assurant vouloir que les spectateurs "voient le film pour la première fois sans faire la moindre association" et qu'elle puisse être jugée pour ce qu'elle réalise.