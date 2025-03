Michelle Obama révèle le défaut de son mari Barack qui l'exaspère le plus

Alors que les rumeurs la prétendaient au bord du divorce avec son mari, Barack Obama, Michelle s'est confiée sur leur relation dans le premier épisode de son podcast, IMO. Entre autres anecdotes, l'ancienne First Lady a dévoilé, sur le ton de l'humour, le défaut de son époux qui l'irrite le plus.

Barack Obama a beau avoir dirigé la plus grande puissance mondiale pendant huit ans, il n'en reste pas moins un mari et un père de famille avec son lot de qualités mais aussi de petits défauts. Et ce n'est certainement pas son épouse, Michelle, qui dira le contraire ! Dans le premier épisode de son podcast IMO, animé en compagnie de son frère aîné, Craig Robinson, l'ancienne First Lady confie avoir dû lutter contre une mauvaise habitude de son époux qui a le don de l'exaspérer : le manque de ponctualité.

Des efforts pour être à l'heure

Dès le début de leur relation, il y a plus de 30 ans, Michelle a remarqué que Barack avait toujours quelque chose de mieux à faire au moment où il était l'heure de partir pour un rendez-vous ou un événement. Il se "levait pour aller aux toilettes", et se mettait à faire autre chose, se souvient-elle. "Je lui ai dit : 'À l'heure du départ, tu dois déjà avoir fait tout ça'. On ne commence pas à chercher ses lunettes à l’heure où il faut partir", souligne l'ancienne avocate.

Conscient d'agacer son épouse, le 44e président des Etats-Unis a fait des efforts pour être plus ponctuel. Après 32 ans de mariage, ses mauvaises habitudes se sont presque totalement dissipées. "Barack a dû s'adapter à ce que signifie l'heure pour moi", confie Michelle. Avant ça, "il était à l’heure de l’île", précise son frère, faisant allusion aux origines hawaïennes de Barack.

Malia et Sasha soumises aux mêmes règles que Barack

Michelle Obama a tout fait pour que leurs deux filles, Malia et Sasha, n'héritent pas du même défaut de leur père, en insistant, dès leur plus jeune âge, sur l'importance de la ponctualité. Résultat, les deux jeunes femmes sont toujours à l'heure voire même en avance quand elles ont un rendez-vous avec leur mère. "Elles ont appris à s’y faire", précise l'ancienne First Lady, le sourire aux lèvres.

Ces confidences de Michelle Obama viennent balayer les rumeurs la prétendant au bord du divorce avec Barack depuis plusieurs semaines, des spéculations alimentées par son absence à plusieurs événements comme l'investiture de Donald Trump, où Barack s'était présenté seul. Contrairement à ce que les tabloïds américains assurent, leur couple n'a pourtant jamais été aussi solide. "32 ans de vie commune et tu me coupes toujours le souffle", a écrit sur Instagram l'ancien président des États-Unis à son épouse pour la Saint-Valentin. "Tu es mon roc. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours", lui a répondu Michelle. Preuve que le divorce est loin d'être d'actualité...