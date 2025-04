«Dommage, ça ne durera pas» : le frère de Michelle Obama dévoile pourquoi il doutait de la relation de sa sœur avec Barack

Dans un nouvel épisode d'IMO, le podcast qu'il anime en compagnie de son illustre sœur, Michelle Obama, Craig Robinson a révélé qu'il n'avait pas cru en la longévité du couple que formait cette dernière avec Barack.



Le temps a bien heureusement fini par lui donner tort. En 1989, le petit frère de Michelle Obama, Craig Robinson, entend parler pour la toute première fois de Barack, le nouveau petit-ami de son grande sœur.

"Barack, mais qui porte un prénom pareil ?"

Folle amoureuse de ce brillant et charmant étudiant en droit à Harvard, alors stagiaire dans son cabinet d'avocat, Michelle LaVaughn Robinson sait déjà, au plus profond d'elle-même, que leur amour traversera les années. Mais à l'époque, elle est bien la seule à en être convaincue, comme le raconte aujourd'hui Craig Robinson dans un nouvel épisode d'IMO, leur podcast commun. "Mich commence à sortir avec Barack. Nous ne savons rien de lui. Alors forcément, on s’interroge : 'Barack ? Mais qui porte un prénom pareil ?'", se souvient-il, avant d’ajouter, en toute sincérité : "Je me suis dit que ça ne durerait pas plus d’un mois... comme la plupart de tes anciennes relations". Michelle Obama, feignant de s'offusquer, lui répond alors, le sourire aux lèvres : "Ce n'est pas vrai. J'ai eu des petits-amis de longue durée !". "Je n'aurais pas qualifié ces hommes de petit-amis", rétorque Craig Robinson, d'humeur taquine.

Le petit frère de Michelle n'a pas changé d'avis quand sa sœur lui a présenté son nouvel amoureux. "Je me suis dit : 'Dommage, ça ne durera pas'", confie-t-il. La réaction de leur, Miriam Robinson, a été bien plus positive. Quand Barack Obama a franchi pour la première fois le seuil de leur maison familiale, elle a exprimé son soulagement de manière spontanée, lâchant un : "Oh, au moins il est grand !", raconte Craig Robinson, avant d'expliquer : "C'est la première chose qu'elle a dite (...) Parce que Mich était souvent bien plus grande que ses petits copains".

Des rumeurs de divorce infondées

Michelle Obama a rapidement donné tort à son petit frère en épousant Barack, trois ans plus tard, en 1992, puis en donnant naissance à leurs deux filles : Malia, en 1998, et Sasha, en 2001. Trente-deux ans après leur mariage, l'ancien président des Etats-Unis et son épouse n'ont jamais été aussi soudés. La semaine dernière, Michelle Obama a balayé les rumeurs de divorce planant sur leur couple depuis plusieurs semaines, en dénonçant une triste réalité : ces spéculations sont nées uniquement parce qu'elle n'est pas apparue aux côtés de son mari à plusieurs événements, auxquels elle n'avait tout simplement pas envie de participer. "En tant que femmes, nous avons toujours du mal à décevoir les gens. À tel point que, cette année, certains n’ont même pas envisagé que je puisse faire un choix pour moi-même. Ils ont tout de suite imaginé que mon mari et moi étions en train de divorcer", a-t-elle déploré au micro de Sophia Bush pour le podcast Work in Progress.

De son côté, Barack Obama ne manque jamais une occasion de clamer son amour pour son épouse, comme il l'a fait le 14 février dernier. "Trente-deux ans ensemble et tu me coupes toujours le souffle. Joyeuse Saint-Valentin, Michelle Obama", a-t-il écrit en légende d'un selfie où tous les deux apparaissent le sourire aux lèvres, toujours aussi complices et amoureux. N'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure.

