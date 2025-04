Michelle et Barack Obama au bord du divorce ? L'ex-First Lady révèle l'origine de ces rumeurs

Invitée du podcast "iHeart Radio", animée par Sophia Bush, Michelle Obama a révélé qu'elle pouvait enfin faire ses propres choix depuis son départ de la Maison Blanche, en janvier 2017. Selon elle, c'est cette indépendance retrouvée qui aurait alimenté les rumeurs de divorce avec Barack.

En 32 ans de vie commune, Barack et Michelle Obama ont traversé toutes les tempêtes, notamment celle de l'exercice du pouvoir, aussi exaltante que terrifiante, dont ils sont sortis épuisés mais plus soudés que jamais. Huit ans après avoir quitté la Maison Blanche, l'ancien président des Etats-Unis et son épouse ont retrouvé un semblant de vie normale mais demeurent au centre de l'attention du public, scrutant leurs moindres faits et gestes. Depuis plusieurs semaines, certains observateurs les disaient séparés, en train de se déchirer derrière les murs de leur somptueuse propriété à Washington. Ce qui a éveillé leurs soupçons ? L'absence de l'ex-First Lady à plusieurs événements comme l'investiture de Donald Trump, où Barack Obama s'était présenté seul.

"Je fais des choix pour moi"

Invitée ce mardi 8 avril au micro de Sophia Bush pour le podcast iHeart Radio, Michelle Obama a pour la toute première fois évoqué ces rumeurs, totalement fausses et qui, selon elle, seraient nées à cause d'une raison très simple : sa liberté retrouvée. Depuis son départ de la Maison Blanche et l'envol de ses deux filles, Malia et Sasha, l'épouse de Barack Obama dispose de tout son temps pour elle, et rien que pour elle. Une situation inédite : "C'est la première fois de ma vie que je fais des choix pour moi", se réjouit-elle.

Mais cette indépendance a malheureusement un prix. "Nous, les femmes luttons toujours avec ce même problème : décevoir les gens. À tel point que cette année, les gens n'arrivaient même pas à imaginer que je fasse un choix pour moi-même. Ils pensaient que mon mari et moi étions en train de divorcer", déplore l'ancienne First Lady, agacée par ces rumeurs. "Personne ne se dit que je suis juste une femme adulte qui prend elle-même des décisions, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que la société nous fait. On commence vraiment à se demander : 'Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais ça ?' Et si ça ne correspond pas à un stéréotype, à ce que les gens pensent que nous devrions faire, alors c'est étiqueté comme quelque chose d'horrible et de négatif", explique l'ancienne avocate. Une analyse dans laquelle de nombreuses femmes se reconnaîtront.

