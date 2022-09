«On a du mal à y croire» : la mort d'Elizabeth II touche les Français

La disparition de la reine et l'hommage unanime des dirigeants de la planète Washington, New Delhi, Pékin et même Moscou. "Une reine des cœurs, une amie de la France", écrit de son côté Emmanuel Macron. Paris rend hommage à la souveraine : Tour Eiffel éteinte, drapeaux en berne et des fleurs déposées devant l'ambassade du Royaume-Uni en France.

Sur place, deux grands portraits de la reine Elizabeth II ont été installés sur les murs de l'ambassade. Sur le premier, on peut la voir jeune, sa couronne sur la tête. Le second portrait est plus contemporain, affichant le visage de la reine telle que la plupart d'entre nous la connaissait avec ce regard qui attire directement l'œil.

"Il faut lui rendre hommage"

L'Union Jack, le drapeau britannique est en berne sur le toit de l'ambassade depuis l'annonce du décès de la reine. Ce vendredi matin, quelques personnes commencent à se rassembler pour rendre un dernier hommage à la souveraine britannique. C'est le cas de Mathieu, un Français, pour qui la figure d'Elizabeth II l'a particulièrement marqué.

"Il faut lui rendre hommage quand même. C'est une personnalité mondialement connue, surtout pour son engagement. Et je pense que tout le monde la connaît. Tout le monde l'apprécie, comme la grand-mère de toutes les personnes sur Terre. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'apprendre sa disparition. On a du mal à y croire quand même."

Au pied de l'ambassade, plusieurs bouquets de fleurs ont été déposés jeudi soir dans la nuit et ce vendredi matin. Des bougies à la flamme un peu vacillante sont aussi présentes et viennent rappeler qu'ici aussi, en France, Elizabeth II était très appréciée.