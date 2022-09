Hommages, deuil national : le monde pleure la reine Elizabeth II

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III.

Ce qu'il faut retenir : La reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral

Son fils, Charles, devient roi à l'âge de 73 ans

Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi

Une période de deuil national d'une dizaine de jours s'ouvre, jusqu'aux funérailles de la reine

Des hommages du monde entier

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déploré vendredi une "grande perte" pour la communauté internationale après le décès de la reine Elizabeth II, exprimant sa "profonde tristesse". "La disparition de la reine, qui a mené le Royaume-Uni à travers des périodes agitées dans le monde, est une grande perte non seulement pour le peuple britannique mais aussi pour la communauté internationale", a déclaré Fumio Kishida.

Joe Biden a salué "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables". Elizabeth II était "plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque", a ajouté le président américain, qui a signé en personne le registre de condoléances ouvert en son honneur par l'ambassade du Royaume-Uni à Washington.

Son règne est défini par la "grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable", a renchéri l'ex-locataire de la Maison Blanche Barack Obama. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lui aussi noté "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II. "Il n'y a pas de mots pour rendre hommage, même partiellement, à l'importance primordiale de cette reine, à son sens du devoir, à son intégrité morale, à son dévouement et à sa dignité", selon l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Le prince Charles devient roi

Le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère: le nouveau roi Charles III doit s'adresser vendredi à ses sujets, en deuil après la mort d'Elizabeth II qui a provoqué une immense vague d'émotion dans le monde. La disparition de la souveraine de 96 ans, décédée jeudi dans sa résidence écossaise de Balmoral après 70 ans de règne, a ouvert une période de deuil pour le pays.

Les défis sont considérables pour Charles qui devient roi à 73 ans, avec une popularité bien plus faible que sa mère et que son héritier, le prince William. Il hérite d'un royaume qui broie du noir face à la grave crise économique et sociale et à l'unité fissurée par le Brexit, aux velléités d'indépendance et aux tensions communautaires en Ecosse et Irlande du Nord, et aux soubresauts politiques avec l'arrivée à Downing Street d'un quatrième Premier ministre en six ans.

A Balmoral auprès de sa mère lorsqu'elle s'est éteinte "paisiblement" jeudi après-midi, rejoint au fil de la journée par ses trois frères et sœur ainsi que ses deux fils, le nouveau souverain va rentrer à Londres vendredi.

Des funérailles bien préparées

Si le déroulé des prochains jours, préparé depuis des années, doit encore être confirmé par le palais, les grandes lignes en sont connues. Une fois rentré à Londres avec Camilla désormais reine consort, le nouveau roi s'est adresser pour la première fois aux Britanniques à la télévision, dans un message enregistré à l'avance et diffusé dans la soirée.

Il doit aussi s'entretenir avec la Première ministre Liz Truss, dont l'intronisation mardi par Elizabeth II a constitué le dernier acte constitutionnel d'une vie dédiée jusqu'au bout à son rôle. Dans la journée, 96 coups de canon seront tirés de plusieurs endroits dans le pays et les cloches de Saint-Paul, l'abbaye de Westminster et au château de Windsor vont retentir. Charles III doit être ensuite proclamé officiellement roi samedi par le conseil de succession, réuni au palais de Saint-James à Londres.

La mort de la souveraine, qui avait limité les apparitions depuis une nuit à l'hôpital en octobre 2021 ouvre une période de deuil national, jusqu'à ses funérailles dans une dizaine de jours.