Lisbonne, Lérida, Leicester... Ces villes européennes qui se reconfinent

Le coronavirus n'a rien d'une histoire ancienne, et le spectre d'une deuxième vague est loin d'être écartée. À quelque 16.700 kilomètres de nous, Melbourne est la deuxième ville australienne à reconfiner sa population. Mais chez nos voisins européens, le virus continue également de circuler, notamment en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, où des reconfinements localisés ont de nouveau été imposés.

700.000 personnes reconfinées à Lisbonne

Jusque-là, le Portugal s'en sortait plutôt bien. Mais plusieurs dizaines de foyers de contamination plus tard, 700.000 Lisboètes se trouvent de nouveau confinés à domicile, également privés de stade, la phase finale de Ligue des Champions s’y jouant à huis clos.

Même scénario dans l’Espagne voisine, où deux régions ont pris des mesures de restriction de circulation, en Galice et autour de Lérida, en Catalogne, mais sans contraindre les habitants à rester chez eux.

"On a peur que les hôpitaux soient saturés comme la dernière fois et on a peur d’être touchés nous-mêmes", témoigne Christine, qui redécouvre la crainte du virus. "On ne s’y attendait pas vraiment, alors pas évident de vivre tout ça". Là-bas, c’est dans un foyer de travailleurs que l’épidémie de Covid-19 est repartie. C'est également le cas dans une petite ville du sud de l’Italie et dans deux cantons allemands, où 600.000 personnes ont été reconfinées.

Leicester cadenassée

Au Royaume-Uni, face a une recrudescence de cas, la ville de Leicester a dû rester cadenassée alors que le reste du pays a repris vie. "C’est une déception pour tout le monde", affirme Jamie. "Ça touche aussi les commerces, comme les coiffeurs et les pubs qui espéraient rouvrir. On avait l’impression que les restrictions allaient être levées, mais normalement dans une semaine, c’est bon", espère-t-il.

Si ces reconfinements se concentrent tout autour de la France, dans les pays d'Europe occidentale, l'Europe de l’Est n’est pas épargnée. Après une première phase de déconfinement, l’Ukraine et l’Azerbaïdjan ont dû, eux aussi, serrer la vis une seconde fois.