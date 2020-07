EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis dépassent la barre des 130.000 morts

EN DIRECT

Une nouvelle barre symbolique a été franchie aux Etats-Unis, où l’épidémie de coronavirus n’est toujours pas sous contrôle ce mardi. Ce sont désormais plus de 130.000 personnes qui ont péri du Covid-19 outre-Atlantique. La situation reste également préoccupante au Brésil, où le président Jair Bolsonaro, qui présentait des symptômes, s’est soumis à un test. Si, en France, la situation est maîtrisée, au niveau mondial, l’inquiétude reste de mise, d’autant que des scientifiques ont alerté sur la possible transmission du coronavirus dans l'air.

Les principales infos à retenir Les Etats-Unis ont franchi la barre des 130.000 morts

Au Brésil, deuxième pays le plus touché, le président Jair Boslonaro s’est soumis à un test

Des scientifiques ont alerté sur une possible transmission du virus dans l’air

En France, ce sont désormais 29.920 personnes qui ont succombé à la maladie

Plus de 130.000 morts aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont dépassé la barre des 130.000 morts du nouveau coronavirus et ont encore enregistré lundi un bilan journalier des nouvelles infections inquiétant, à près de 55.000 cas supplémentaires, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. En tout, 2,93 millions de cas de Covid-19 ont été comptabilisés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis. Avec 357 morts supplémentaires en 24 heures, les Etats-Unis déplorent au total 130.248 décès du Covid-19.

Le nombre de contaminations a aussi connu un embrasement en Inde. Le pays a annoncé lundi avoir recensé un total de près de 700.000 cas de Covid-19, ce qui en fait la troisième nation la plus touchée derrière les Etats-Unis et le Brésil. Le bilan humain est toutefois bien moindre, avec 19.693 décès. La propagation du virus est particulièrement virulente dans les grandes villes de Bombay, Delhi et Chennai.

Le président brésilien Jair Boslonaro s’est soumis à un test

La pandémie reste également virulente en Amérique latine en général, et au Brésil en particulier. Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé lundi à CNN Brésil qu'il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus et qu'il s'était soumis à un test dont les résultats seront connus mardi. Selon la chaîne de télévision, le président, qui est très sceptique quant à la pandémie de Covid-19, a déclaré à l'un de ses journalistes qu'il avait certains symptômes du coronavirus, y compris 38°de fièvre, et qu'une radiographie des poumons avait été faite à l'hôpital des forces armées. Selon la presse locale, le président de 65 ans a annulé les activités prévues pour la semaine.

Par ailleurs, la ministre bolivienne de la Santé Eidy Roca a été hospitalisé pour des "complications dues au Covid-19".

Inquiétude sur une transmission du virus dans l’air

Plus de 230 scientifiques internationaux ont alerté lundi sur "la transmission aérienne du Covid-19", soit la suspension des particules virales dans l'air, et non seulement par la projection de gouttelettes (par la toux, l'éternuement et la parole) sur le visage d'autrui ou des surfaces. Ils ont par conséquent recommandé une ventilation vigoureuse des espaces publics intérieurs.

L’épidémie sous contrôle en France, inquiétude en Europe

La France a enregistré 27 nouveaux décès liés au Covid-19 depuis vendredi dans les hôpitaux, portant à 29.920 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé lundi la Direction générale de la Santé (DGS). Le bilan dans les Ehpad (arrêté actuellement à 10.497 décès, pour 19.423 morts en hôpital) sera actualisé mardi. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 548 malades concernés, soit 25 de moins que vendredi. Au total, 7.850 personnes sont hospitalisées pour cette infection (98 nouvelles admissions, dont 10 cas graves, mais un solde de -140 en trois jours).

En revanche, la circulation du virus en Guyane reste toujours "préoccupante", souligne le ministère. Les trois hôpitaux de cette région d'Outremer ont annoncé dimanche avoir déclenché leur "plan blanc" pour faire face à l'accélération de l'épidémie, tandis que le gouvernement a annoncé la venue d'un "directeur de crise". La Guyane comptait samedi 4.913 cas avérés de Covid-19, dont 129 patients hospitalisés, 23 en réanimation, et 16 décès.

Ailleurs en Europe, continent où l'évolution de la pandémie semble maîtrisée, s'inquiète tout de même d'une résurgence des cas, conduisant la mise en place de nouvelles restrictions locales. Lundi, le Kosovo a décidé de réintroduire un couvre-feu dans la capitale Pristina et trois autres villes.

En Espagne, les autorités sanitaires se disent "très préoccupées" par la reprise de l'épidémie dans une région de 200.000 habitants en Catalogne (nord-est), soumise à des mesures d'isolement samedi, à l'instar d'une autre région côtière en Galice.

Certains foyers de contaminations en Espagne "atteignent des niveaux bien au-delà que ce qui est souhaitable", a déclaré l'épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, Fernando Simon.