200.000 personnes reconfinées en Catalogne : "Ce n'est plus un cluster, c'est préoccupant"

INTERVIEW

C'est la conséquence d'un rebond des contaminations au coronavirus dans le nord-est de l'Espagne : la région de Catalogne a ordonné samedi midi le reconfinement d'environ 200.000 personnes autour de la ville de Lerida. La ministre régionale de la Santé, Alba Verges, a précisé que les regroupements de plus de dix personnes étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues. Au micro d'Europe 1, Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis, affirme qu'une telle situation est "préoccupante" dans l'évolution de l'épidémie au niveau européen.

"Même des pays qui semblaient avoir maîtrisé la situation grâce à un confinement et à un déconfinement relativement progressif font face aujourd'hui à des rebonds", affirme l'épidémiologiste, auteure de Gouverner l’imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crises sanitaires (éditions Lavoisier). "Cela nous rappelle que ce virus continue à circuler, qu'il ne s'est absolument pas arrêté de circuler avec le beau temps et l'été."

"Rebond dans une zone géographique limitée"

Deux semaines seulement après la levée du confinement généralisé qui empêchait les Espagnols de quitter leur province, ce reconfinement de 200.000 habitants coïncide avec la réouverture des frontières samedi aux ressortissants de 12 nouveaux pays. "Lorsqu'on relâche la pression sur le virus, on s'expose à ce type de rebond sur une zone géographique limitée. Cela veut dire que on est passé au delà du contrôle des chaînes de contamination. On n'est plus dans un cluster localisé, mais il s'agit d'une zone géographique dans lequel le virus circule. Effectivement, c'est préoccupant."

L'Espagne est l'un des pays les plus affectés par la pandémie, avec au moins 28.385 morts. Mais les autorités estiment avoir réussi à contrôler la contagion après un sévère confinement de plus de trois mois. Cependant, le pays avait enregistré vendredi 17 morts du coronavirus en un jour, selon le ministère de la Santé, soit le plus grand nombre quotidien de décès depuis 19 juin.