L'armée israélienne se retire d'un important couloir de circulation à Gaza

Dès l'annonce du retrait israélien, d'interminables files de voitures, de camions et de carrioles surchargées de bagages se sont formées dans les deux sens, au milieu d'un paysage de ruines. © Hasan Eslayeh / ANADOLU / Anadolu via AFP

Article Suggestions

Le couloir de Netzarim, qui coupe en deux la bande de Gaza et permet la libre circulation entre le nord et le sud, a été complètement libéré par l'armée israélienne ce dimanche. D'interminables files de voitures, de camions et de carrioles surchargées de bagages se sont formées dans les deux sens de circulation du couloir.