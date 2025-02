Le Hamas «prêt» pour le deuxième cycle de négociations avec Israël

Alors que les discussions autour de l'accord de trêve à Gaza doivent reprendre, le Hamas s'est dit prêt à entamer les "négociations pour la deuxième phase". De son côté, Benjamin Netanyahu, arrivé aux États-Unis dimanche, sera reçu mardi par Donald Trump. Il sera le premier dirigeant étranger à être reçu par le président américain depuis son investiture.

Le Hamas est "prêt à entamer les négociations pour la deuxième phase" du cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza, ont indiqué lundi deux responsables du mouvement islamiste palestinien à l'AFP, sous couvert de l'anonymat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Trêve avec le Hamas : Israël confirme la reprise des négociations lundi, à Washington

"Nous attendons que les médiateurs lancent la deuxième phase"

Les discussions porteront notamment sur "la prévention d'un retour à la guerre, le retrait militaire" israélien de Gaza, et "les critères" des échanges entre les derniers otages israéliens et les prisonniers palestiniens, a indiqué l'un d'eux, après des discussions la semaine passée au Caire.

"Nous attendons que les médiateurs lancent la deuxième phase", a précisé le second. Israël avait affirmé samedi que les négociations sur la deuxième phase de l'accord de trêve, qui vise à la libération des derniers otages et à la fin définitive de la guerre, reprendraient lundi aux États-Unis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, y est arrivé dimanche, et sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture. Dimanche, Donald Trump avait assuré que les discussions sur le Moyen-Orient avec Israël et plusieurs autres pays "progressaient".

Trois phases prévues par l'accord

Négocié pendant des mois, l'accord a pris effet le 19 janvier, jour de l'arrêt des combats dans le territoire palestinien, et comprend trois phases. La première phase dure six semaines et doit permettre la libération de 33 otages en échange de celle de plus de 1.900 Palestiniens détenus par Israël.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La deuxième phase vise à la libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre. Une troisième phase, aujourd'hui incertaine, est supposée définir les modalités de la reconstruction de la bande de Gaza et de sa gouvernance dans le futur.

États-Unis, Qatar et Egypte sont impliqués depuis des mois pour tenter de permettre aux deux protagonistes de trouver un accord. Le Hamas avait dans un premier temps souhaité obtenir un accord sur les modalités précises de chaque phase, avant qu'un compromis ne soit trouvé entre les parties pour que les discussions sur la deuxième phase se poursuivent durant la première.