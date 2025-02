L'Égypte estime que le soutien israélien au plan Trump menace les négociations sur Gaza

L'Égypte affirme que le soutien israélien au plan de Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza "affaiblit et détruit les négociations sur un accord de cessez-le-feu et incite à une reprise des combats". Cette proposition du président américain avait été qualifiée de "remarquable" par Benjamin Netanyahu.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré jeudi que le soutien du gouvernement israélien au plan du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza "affaiblit et détruit les négociations sur un accord de cessez-le-feu et incite à une reprise des combats".

Benjamin Netanyahu a qualifié la proposition de Trump de "remarquable"

Le communiqué du Caire, médiateur de la trêve, fait référence aux "déclarations publiées aujourd'hui par des membres du gouvernement israélien", sans les nommer. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait demandé plus tôt jeudi à l'armée d'élaborer un plan pour que les Palestiniens quittent Gaza, un jour après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la proposition de "remarquable".

Mais pour l'Égypte, ce plan "constitue une violation flagrante du droit international (...) et porte atteinte aux droits les plus fondamentaux du peuple palestinien". La proposition de Donald Trump la semaine dernière de "prendre le contrôle" de Gaza par les États-Unis, en déplaçant les Palestiniens hors du territoire, a été rejetée par les Palestiniens et par de nombreux pays.

L'ONU et des experts juridiques ont déclaré que le plan était illégal au regard du droit international. "Tout transfert forcé ou déportation de personnes depuis un territoire occupé est strictement interdit", a affirmé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.