Israël : l'état de santé des otages libérés, Or Levy et Eli Sharabi, est «mauvais»

Quelques heures après une nouvelle libération d'otages israéliens retenus à Gaza, l'opinion publique israélienne se dit choquée par la condition phyisque des trois hommes libérés. Particulièrement amaigris, les captifs ont pu retrouver leurs familles. Mais l'hopital dans lequel ils séjournent prévient que leur état de santé est "mauvais".

L'état de santé d'Or Levy et Eli Sharabi, deux des trois otages israéliens libérés samedi par le Hamas, est "mauvais", a annoncé dans la soirée de samedi l'hôpital Sheba à Ramat Gan, où ils ont été admis, près de Tel-Aviv.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une "situation plus grave cette fois-ci"

"Les conséquences de 491 longs jours en captivité sont manifestes (...) et leur état de santé est mauvais. C'est la quatrième fois (que Sheba reçoit des otages libérés de Gaza depuis le début de la trêve, le 19 janvier) et la situation est plus grave cette fois-ci", a déclaré à la presse Yaël Frenkel Nir, directrice de l'hôpital.

Aucun bilan précis de leur état de santé n'a été communiqué, mais les médecins redoutent de découvrir d'autres pathologies liées à leur longue période de captivité, notamment suite à quinze mois de captivité sans voir ou presque sans jamais voir la lumière du jour.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'inquiétude monte sur la santé des otages encore en captivités à Gaza

La condition physique détériorée des trois hommes a choqué les Israéliens, certains estimant que les corps des otages évoquent les images des survivants des camps de la mort nazis. Pour les familles des otages encore détenus à Gaza, l'État physique des trois hommes libérés aujourd'hui constitue une preuve de plus de l'urgence de parvenir à la libération de tous les captifs.

L'inquiétude concerne également enfin la situation psychologique des anciens otages, puisque Or Levy ignorait que sa femme avait été tuée le 7-Octobre, tout comme la femme et les deux filles d'Eli Sharabi.