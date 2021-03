"J'ai eu des frissons" : un concert a réuni 500 personnes vaccinées contre le Covid à Tel-Aviv

Un concert en pleine pandémie de coronavirus. La ville de Tel-Aviv en Israël a pu organiser vendredi pour la première fois depuis plusieurs mois cet évènement musical au stade de football Bloomfield. Le chanteur de pop israélien Ivri Lider s'est produit devant une audience restreinte d'environ 500 personnes. Tous étaient vaccinés contre le coronavirus, la condition sine qua non pour y assister. Un justificatif indiquant que son porteur avait bien reçu les deux doses du produit Pfizer-BioNTech était nécessaire pour entrer. La prudence était toutefois de mise du côté de l'organisation pour ce concert symbolisant la renaissance de la vie culturelle dans un pays où plus de la moitié de la population est vaccinée.

"Pratiquement les larmes aux yeux"

Et si la liesse n'était pas à son maximum, le concert avait le goût de la liberté retrouvée pour les spectateurs. Julien a ainsi ressenti une vive émotion. "J'ai eu des frissons et pratiquement les larmes aux yeux lorsque ça a commencé tellement on a attendu ce moment depuis longtemps", raconte-t-il. "Il faut comprendre qu'en Israël, le monde de la culture est à l'arrêt total depuis mars 2020", rappelle le jeune homme.

Les places sont parties en quelques minutes à peine et ce n'est pas tant grâce au chanteur présent que grâce au symbole qu'il représente. "On s'est retrouvé avec plein d'autres amis et personne n'y est allé pour voir l'artiste qui se produisait mais plutôt par envie d'assister à un concert, d'être avec beaucoup de monde. On avait l'impression de se retrouver tous comme si on ne s'était pas vu depuis très longtemps", explique Julien, qui a fait partie des quelques spectateurs.

La mairie de Tel-Aviv avait toutefois pris toutes les précautions nécessaires en plus de la vaccination. L'évènement avait lieu en plein air avec quelques 500 spectateurs assis, répartis dans un stade aux gradins clairsemés. Cet évènement est le premier d'une série de quatre concerts. Et le maire de la ville a déjà promis que, bientôt, le stade et ses 30.000 places pourront être à nouveau totalement remplis.