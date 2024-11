Inondations en Espagne : 26 étrangers parmi les victimes, dont la moitié ont 70 ans ou plus

Les inondations qui ont dévasté le sud-est de l'Espagne le 29 octobre ont entraîné la mort d'au moins 26 personnes de nationalité étrangère, selon un bilan officiel publié jeudi qui précise aussi que près de la moitié de ces victimes avaient 70 ans ou plus.

Près de 50% des morts ont plus de 70 ans

Selon ce bilan portant exclusivement sur la région administrative de Valence, soit 216 morts sur les 224 recensés pour le moment, 104 des victimes de la tragédie avaient 70 ans ou plus, 67 d'entre elles ayant même 80 ans ou plus. Onze enfants, dont sept âgés de moins d'un an, ont également péri dans cette catastrophe.

26 étrangers morts dans la catastrophe

Parmi ces 216 victimes, 190 étaient de nationalité espagnole et 26 étaient des étrangers de 11 nationalités différentes, d'après les chiffres du Centre d'intégration de données (CID), un organisme mis en place après les inondations du 29 octobre qui permet de collecter les informations sur les victimes dans la région de Valence.

Parmi les 26 étrangers qui ont perdu la vie, 9 Roumains, 4 Marocains, 4 Chinois, 2 Britanniques, un Ukrainien, un Néerlandais, un Tunisien, un Equatorien, un Vénézuélien, un Colombien et un Paraguayen. Outre les 216 morts recensés dans la région de Valence, les inondations du 29 octobre ont également fait sept victimes en Castille-La Manche et une en Andalousie. 16 disparus sont encore recherchés.