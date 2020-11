"Il faut reprendre une vie normale" : en Catalogne, les bars et restaurants rouvrent

REPORTAGE

En France, on ne sait toujours pas quand il sera de nouveau possible de s'attabler au restaurant ou de boire un café au comptoir. De l'autre côté des Pyrénées en revanche, la situation s'améliore progressivement pour les professionnels de ces secteurs. En Espagne, dans la région de Catalogne, les bars et les restaurants peuvent ouvrir à nouveau depuis ce lundi.

Même limitée, cette reprise était attendue avec impatience par les Catalans. "Ça fait longtemps que je n'étais pas venu en terrasse. Petit à petit, il faut reprendre une vie normale", témoigne Jesús, dans les rues de Barcelone, lundi sur Europe 1.

"Au moins je peux ouvrir"

Autour de lui, le protocole sanitaire demeure très strict en terrasse. Il doit y avoir deux mètres entre chaque table et à l'intérieur, la capacité est réduite à 30%. Les gérants des établissements doivent aussi fermer à 21h30, avant le couvre-feu.

Peu importe pour Paula Ospina, la patronne du restaurant Les Filles situé dans le centre-ville. Elle a le sourire. "Je suis très contente. Le fait que je ne puisse ouvrir qu'à 30%, c'est terrible, mais au moins je peux ouvrir", apprécie-t-elle. "On a besoin de travailler pour tout : pour payer les loyers, mais aussi pour la tête, pour être occupée, pour nos clients... Quand tout est fermé, c'est très triste."

Un tiers des restaurants encore fermés

Dans son restaurant, cinq employés sur dix ont été réembauchés pour l'occasion après plus de cinq semaines de fermeture. Les clients sont de retour et Barcelone retrouve un peu de son activité et de sa vie. On reste cependant loin de l'euphorie du mois de mai dernier, lors de la première réouverture.

Aujourd'hui, un tiers des restaurants sont encore fermés. Pour beaucoup, ce n'est pas viable de lever le rideau dans ces conditions. Et malgré le soleil, toutes les terrasses n'étaient pas remplies lundi. Le froid, sans doute, mais aussi et surtout la peur d'être contaminé qui reste très présente à Barcelone.