Le Real Madrid condamne les insultes racistes envers les Barcelonais Yamal et Baldé lors du clasico

Le Real Madrid a condamné dimanche les comportements racistes de plusieurs de ses supporters, filmés en train d'insulter les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Alejandro Baldé pendant le Clasico de samedi au Santiago Bernabeu, remporté par le club catalan 4-0.

"Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade", a indiqué le club espagnol dans un communiqué, après que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont mis en lumière des propos racistes proférés contre les deux joueurs qui célébraient le troisième but du Barça, inscrit par Lamine Yamal.

Le club madrilène a également annoncé "l'ouverture d'une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées".

La Liga et les autorités espagnoles s’engagent pour éradiquer le racisme

La Ligue de football espagnole (La Liga) a également condamné les "insultes et gestes racistes" reçus par les joueurs catalans. La Liga a affirmé son engagement à "éradiquer tout comportement raciste et haineux dans et en dehors des stades" et a annoncé son intention de porter plainte contre les auteurs de ces actes.

En soutien à ces initiatives, le Conseil des sports espagnol (CSD) a déclaré que sa Commission contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport se réunirait lundi pour discuter de l'affaire. Pilar Alegria, ministre espagnole de l’éducation, du développement professionnel et des sports, a condamné les incidents dans un message posté sur X : "Ni le racisme, ni les insultes, ni la violence n'ont leur place dans le sport de notre pays".

Ni el racismo ni los insultos ni la violencia tienen cabida en el deporte de nuestro país pic.twitter.com/AkzUm7oYaV — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) October 27, 2024

Elma Saiz, ministre espagnole de l'Inclusion et de la Migration, a également apporté son soutien à Yamal, déclarant qu’il était essentiel de ne pas laisser "des attaques que nous ne tolérons pas dans d'autres espaces" devenir acceptées dans le sport.

Un problème qui n'est pas nouveau

La Fédération espagnole de football a ajouté sa voix aux condamnations, exprimant son travail pour promouvoir "la tolérance zéro à l'égard de ce fléau social" et lutter contre "la violence et les insultes dans les sites et événements sportifs".

Cependant, malgré les efforts de la Liga et des sanctions croissantes de la part des clubs et des autorités, le racisme reste un problème persistant dans le football espagnol. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, est devenu l'un des symboles de cette lutte contre le racisme. Depuis son arrivée en Espagne en 2018, il a été pris pour cible à plusieurs reprises, mais seuls certains incidents ont donné lieu à des sanctions.

Dimanche soir aura lieu le clasico entre le PSG l'Olympique de Marseille, un match très attendu. L'Olympique de Marseille a mis en garde ses supporters samedi contre "tout chant ou comportement raciste" durant cette rencontre.