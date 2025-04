Condamnation pour viol de Dani Alves annulée : la plaignante se pourvoit en cassation

Après le parquet, c'est la jeune femme qui accuse Dani Alves de viol de se pourvoir en cassation après l'annulation en appel de la condamnation de l'ancien joueur du FC Barcelone à quatre ans et demi de prison. L'acquittement en appel de Dani Alves avait été vivement critiqué par les associations féministes et par plusieurs membres du gouvernement de Pedro Sánchez.

La jeune femme qui accuse Dani Alves de viol a annoncé lundi se pourvoir en cassation après l'annulation en appel de la condamnation de l'ex-star du FC Barcelone à quatre ans et demi de prison pour viol. Ce pourvoi, qui suit celui annoncé mercredi par le parquet de Catalogne, "a déjà été déposé, il a été présenté aujourd'hui", a indiqué à des journalistes l'avocate de la plaignante, Me Ester Garcia.

Un acquittement très critiqué

"Je ne peux pas avancer les raisons de ce recours (...) Pour des raisons de stratégie, les motifs pour lesquels nous faisons appel ne seront pas rendus publics, peut-être plus tard mais pas maintenant", a-t-elle ajouté. Dani Alves, qui avait été condamné en première instance à quatre ans et demi de prison pour viol, a été acquitté le 28 mars par la cour d'appel de Barcelone, qui a pointé le manque de "fiabilité" de la plaignante.

La condamnation de l'ancien latéral droit a été marquée par "une série de manquements, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions" et par des "insuffisances" dans les preuves apportées, a justifié la Cour. Cette décision a été très critiquée par les associations féministes, ainsi que par plusieurs membres du gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Dani Alves, accusé d'avoir violé la jeune femme durant la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans la zone VIP d'une discothèque de Barcelone, était en liberté conditionnelle depuis un an après avoir passé 14 mois en prison. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016. Lors de l'affaire, il jouait avec le club mexicain des Pumas, qui l'a licencié.