Guerre en Ukraine : face à la tournée européenne de Zelensky, des Ukrainiens inquiets

Bruxelles attend un invité d'honneur ce jeudi. Le président ukrainien se rend dans la capitale de l'Europe pour un sommet des 27 membres de l'Union européenne. Il sera accompagné par Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Tous les trois ont dîné ensemble à l'Élysée mercredi soir, après un passage par Londres pour Volodymyr Zelensky. Une tournée européenne surprise pour marteler un message : l'Ukraine a besoin d'avions de combat et le plus vite possible.

Une question de semaines

Face à cette tournée européenne, les Ukrainiens sont préoccupés. "On n'a pas de temps. Il faut faire vite parce que le printemps va être compliqué pour nous", ont-ils confié au micro d'Europe 1. Avec la très rude bataille qui se joue dans le Donbass, soldats et habitants ressentent l'urgence de prendre le dessus au plus vite.

Tout ne tiendrait plus à nouveau qu'à un fil face aux armées russes. Le front semble dorénavant fragile et le moral dans les tranchées a été consommé au fil des mois, notamment par la crainte prégnante d'une autre attaque massive qui viendrait du nord, du voisin bélarusse.

Les Ukrainiens font sentir dans les conversations ce ressenti particulier de doute et d'angoisse, qui ressemble à celui de l'année dernière. "C'est une question de semaines et non plus de mois pour nous aider à tenir tête et à repousser l'ennemi", s'inquiètent-ils, même si la résistance passive dans le Donbass, avec la capacité à garder les villes vivantes - comme un pied de nez à Moscou - semble pourtant solide.