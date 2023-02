Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se rend à Bruxelles jeudi, accompagné d'Emmanuel Macron

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles, où il est attendu en tant qu'invité d'honneur d'un sommet des Vingt-Sept. il devrait plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat au "plus tôt", comme il l'a fait mercredi à Londres et à Paris. Le président ukrainien sera accompagné par le président Français Emmanuel Macron.

Les principales informations : Volodymyr Zelensky est convié à un sommet de l'UE à Bruxelles, qui doit se tenir ce jeudi.

Le président français Emmanuel Macron accompagnera Volodymyr Zelensky lors de son déplacement en Belgique

L'Ukraine a demandé de nouveau des avions "le plus tôt possible" pour combattre les forces russes

Les chars britanniques devraient opérationnels en Ukraine le mois prochain

Zelensky demande à Macron et Scholz des avions et de l'armement lourd "le plus tôt possible"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé mercredi soir à Paris pour un dîner avec son homologue français Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a demandé de l'armement lourd et des avions "le plut tôt possible".

"Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a déclaré Volodymyr Zelensky à l'Elysée.

Macron dit à Zelensky sa "détermination" à "accompagner" l'Ukraine "vers la victoire"

Le président français Emmanuel Macron a assuré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi soir à Paris de sa "détermination" à "accompagner" l'Ukraine "vers la victoire" et de sa volonté de poursuivre les livraisons françaises d'armes à l'Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe.

"Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Fermement. Et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes", a-t-il dit. "Nous poursuivrons l'effort" en matière de livraisons de moyens de défense", a-t-il ajouté.

"si les Russes prennent Bakhmout, ils voudront aller plus loin", dit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi dans un entretien avec le Figaro que si les Russes prenaient Bakhmout, une ville de l'est théâtre depuis plus de six mois de sanglants combats, ils auraient un "avantage" et voudraient "aller plus loin". "Bien sûr, d'un point de vue stratégique, Bakhmout n'a pas beaucoup d'importance car les Russes ont entièrement détruit la ville avec leur artillerie. Mais s'ils prennent Bakhmout, ils voudront aller plus loin. Ca leur donnera un avantage", a-t-il déclaré, ajoutant : "la question, c'est que se passe-t-il après Bakhmout ?".

"Il nous faut tenir le temps de recevoir des armes", a déclaré Volodymyr Zelensky. Bakhmout, une cité de quelque 70.000 habitants avant l'invasion russe, est un des points chauds du front de l'est, et les belligérants s'y livrent une bataille dévastatrice et meurtrière depuis l'été. Elle est quasiment détruite et les quelques milliers de ses habitants restés sur place y survivent, terrés dans des caves.

La bataille de Bakhmout a pris une dimension symbolique, notamment parce que des mercenaires du groupe privé russe Wagner y combattent et que leur patron Evgueni Prigojine voudrait offrir une victoire à la Russie, qui a dû reculer à l'issue d'une contre-offensive ukrainienne dans l'est à l'automne.

Les chars britanniques opérationnels en Ukraine le mois prochain

Les chars britanniques Challenger promis par Londres à Kiev seront opérationnels "le mois prochain" en Ukraine, a indiqué le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors d'une conférence de presse.

"Les équipes ukrainiennes arrivées la semaine dernière (pour se former au Royaume-Uni, ndlr) utiliseront les chars Challenger 2 pour défendre la souveraineté territoriale de l'Ukraine le mois prochain", a déclaré M. Sunak à côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le sud-ouest de l'Angleterre, confirmant le calendrier donné en janvier par le gouvernement qui avait évoqué des livraisons fin mars.