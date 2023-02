Un an après le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe a-t-elle appris de ses échecs ?

Presqu'un an après le début de la guerre en Ukraine, les soldats russes arriveront-ils à atteindre leurs objectifs ? Après avoir sous-estimé la réponse des Ukrainiens, les états-majors russes y croient et assurent avoir appris de leurs erreurs et de leurs échecs. Un discours que l'armée russe a tenu dès les premières semaines de combats, les élites militaires reconnaissant publiquement qu'elles faisaient face à des difficultés. Parmi elles : le manque criant de mobilité, à l'inverse d'une organisation ukrainienne très souple et peu dense.

Les responsables des échecs évincés

Autre enseignement tiré par le Kremlin : l'amélioration indispensable de la lutte contre les drones tactiques. Des drones, qui ont fait "peser une menace inacceptable sur l'armée", selon les mots de l'état-major russe. L'artillerie, elle aussi, a été critiquée en interne, appuie un spécialiste de la pensée stratégique russe, expliquant que "les responsables de l'échec de la prise de Kiev ont été évincés". Cette introspection est suivie de très près par le renseignement occidental. Une source militaire en est convaincue : l'armée russe de ce mois de février 2023 n'est plus la même que celle d'il y a un an. Sur le front, les soldats du Kremlin sont plus nombreux et surtout, les boucles de décisions ont été raccourcies. Reste à savoir si ce gain en agilité sera décisif.

La nouvelle offensive russe, entrevue dans quelques semaines en Ukraine, devrait être un bon baromètre, moment charnière qui pourrait faire basculer l'avantage militaire d'un côté ou de l'autre, après plusieurs mois de neutralisation sur le champ de bataille.