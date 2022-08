Environ 9.000 soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Environ 9.000 soldats ukrainiens ont été tués en six mois d'invasion russe, a déclaré lundi le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, cité par l'agence Interfax-Ukraine. "Près de 9.000 héros ont été tués", a déclaré le général Zaloujny lors d'un rassemblement public.

Environ 9.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre, il y a six mois

Deux avions de l'armée américaine vont survoler ce lundi plusieurs pays de l'Europe du Sud-Est, pour souligner l'engagement du pays aux côtés des membres de l'Otan

Pour Éric Ciotti, Emmanuel Macron "doit s'expliquer" sur le fait qu'il a avancé que la France devait "payer le prix" des conséquences de la guerre en Ukraine

L'UE envisage d'organiser une mission "d'entraînement et d'assistance" à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins, a déclaré lundi le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell. La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l'UE, a déclaré M. Borrell lors d'une conférence de presse à Santander (nord de l'Espagne).

"J'espère qu'elle sera approuvée", a-t-il ajouté. "L'Union européenne déploie des missions d'entraînement militaire auprès des armées des pays avec lesquels nous coopérons", a-t-il dit. "Nous le faisions au Mali il y a peu, nous venons de commencer de le faire au Mozambique et nous l'avons fait au Niger", a-t-il poursuivi.

"Une guerre qui dure et qui semble devoir durer nécessite un effort non seulement en termes de fourniture d'équipement, mais aussi d'entraînement et d'assistance à l'organisation de l'armée", a-t-il ajouté à propos du conflit ukrainien, qui a débuté il y a six mois, le 24 février avec l'invasion du pays par les forces russes. "C'est ce qui est en discussion entre les Etats membres et qui va être discuté sur le plan politique lundi prochain à Prague au sein du Conseil des ministres de la Défense" de l'UE, a encore déclaré M. Borrell.

La réunion aura lieu à Prague car la république tchèque exerce actuellement et jusqu'à la fin de l'année la présidence de l'UE. M. Borrell a rappelé que de très nombreux pays, au sein de l'UE et en dehors, fournissaient de l'équipement militaire à l'Ukraine et que "quelques uns" lui apportaient déjà sur le plan bilatéral "l'entraînement nécessaire pour utiliser ce matériel".

L'armée américaine va survoler l'Europe du Sud-Est

Deux avions de l'armée américaine vont survoler lundi plusieurs pays en Europe du Sud-Est, une nouvelle démonstration de force pour souligner "l'engagement" des États-Unis aux côtés des membres de l'Otan sur fond de guerre en Ukraine, a annoncé le commandement américain. Lundi après-midi, les bombardiers du type B-52 Stratofortress basés au Royaume-Uni "effectueront des survols à basse altitude du Sud-Est de l'Europe", explique l'armée dans un communiqué.

Les avions passeront à partir de 12H35 GMT au-dessus de la capitale de Macédoine du Nord, Skopje, puis de la place Skanderbeg au cœur de la capitale de l'Albanie, Tirana. Ils longeront ensuite la côte du Monténégro et survoleront finalement vers 13H10 GMT la ville croate Dubrovnik. "Le but de chaque survol est de démontrer l'engagement et l'assurance des États-Unis envers les alliés et partenaires de l'Otan situés en Europe du sud-est", selon la "Air Force", alors que la guerre en Ukraine entre dans son septième mois avec peu d'espoir de paix.

Pour l'Otan, l'invasion par la Russie de son voisin fin février a entraîné un élargissement avec l'adhésion prochaine de la Suède et de la Finlande, qui ont renoncé à leur traditionnelle neutralité. Leur candidature au processus d'adhésion à l'Otan a été déjà ratifiée par les Etats-Unis et plus de la moitié des 30 membres de l'Otan. Le président américain Joe Biden a fait du rétablissement des relations transatlantiques, malmenées par son prédécesseur Donald Trump, une priorité de sa politique étrangère. L'Otan fait partie des "fondations de la sécurité" des États-Unis, a-t-il déclaré récemment.

En juin, deux avions de chasse F35 ont déjà survolé les pays baltes, où l'Otan a également renforcé sa présence sur le terrain.

Macron "doit s'expliquer" sur ses propos concernant l'Ukraine, dit Ciotti

Le député LR Eric Ciotti a estimé lundi qu'Emmanuel Macron devait "s'expliquer" après son discours de vendredi où il parlait de "payer le prix" face aux conséquences de la guerre en Ukraine. "Je ne comprends pas cette formule", a affirmé sur BFMTV et RMC M. Ciotti, pour qui "ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes". "Le président de la République doit s'expliquer : est-ce que c'est sur le terrain militaire s'il y aura engagement plus fort ? Je le conteste et ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction car la France n'a pas à être cobelligérant de ce conflit", a-t-il ajouté.

Vendredi à Bormes-les-Mimosas (Var), le chef de l'Etat avait affirmé : "Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs". Pour M. Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, "ces propos nous interrogent car qu'est-ce qu'il y a derrière ?"

"Est-ce que c'est sur le plan économique, et là, est-ce que le président de la République ne veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures ?", a-t-il ajouté, en renvoyant "à ce qui s'annonce sur l'énergie" avec une menace de flambée des prix. Selon lui "si on en est là, c'est pour une part très importante" en raison des "erreurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie" du précédent gouvernement, notamment l'"erreur stratégique majeure" consistant à ce "qu'on ferme 10 réacteurs nucléaires". Dans ce contexte, l'Ukraine "est sans doute un peu un alibi", a-t-il estimé.