EN DIRECT - Coronavirus : le gouvernement se prépare à des mesures plus strictes

En France, le gouvernement prépare les esprits à de nouvelles restrictions sanitaires, dont un possible troisième confinement, après avoir acté que le couvre-feu à 18 heures ne suffisait pas face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19. Dans le reste de l'Europe, la circulation de ces nouveaux variants, plus contagieux que la souche dominante, continue d'inquiéter. L'Allemagne envisage notamment une fermeture de son trafic aérien avec les pays les plus touchés. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : En France, de nouvelles mesures de restriction sanitaire pourrait être annoncées dès samedi

Les variants du virus représente un dixième des cas détectés quotidiennement en France

Le chômage a bondi de 7,5% en 2020

Dans l'attente d'un troisième reconfinement

Emmanuel Macron pourrait annoncer ce week-end ou lundi de nouvelles mesures de confinement, qui feront l'objet d'un débat et d'un vote symbolique au Parlement la semaine prochaine, indiquent plusieurs responsables politiques ayant participé jeudi à des réunions avec le Premier ministre Jean Castex. Une succession de concertations menées à Matignon par Jean Castex ont fait émerger "un consensus autour de la fragilité de la situation épidémique, et un second consensus qui découle directement du premier, (...) la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus dans les prochains jours", a rapporté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue des réunions.

"Il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances d'un côté ou de l'autre. Mais notre objectif est que les enfants puissent continuer à apprendre", a indiqué le porte-parole du gouvernement, alors que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer milite plutôt pour "préserver les calendriers autant qu'on peut".

Les variants du virus, qui se sont diffusés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et qui représenteraient désormais un dixième des cas en France (2.000 par jour), "sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes compte-tenu de (leur) forte contagiosité", a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'un point presse jeudi après-midi. Dans l'immédiat, "nous ne sommes pas à proprement parler dans une vague épidémique (...) mais le virus circule à un niveau élevé", "il diffuse plus vite chaque semaine" et l'efficacité du couvre-feu à 18 heures "s'estompe", a ajouté le ministre.

Le taux de positivité au virus et le nombre des nouvelles hospitalisations restent stables mais élevés

Selon les données de Santé publique France, un peu plus de 141.000 personnes ont été testées positives la semaine dernière, soit une moyenne de 20.100 par jour, contre 128.000 la semaine précédente, soit une moyenne de 18.300. Le taux de positivité des personnes testées est lui stable depuis plusieurs jours, à 7,1%.

Avec 348 nouveaux décès recensés à l'hôpital en 24 heures, la maladie a désormais tué 74.800 personnes, dont 52.562 à l'hôpital et 22.238 en Ehpad ou dans les établissements médico-sociaux, depuis le début de l'épidémie. Les hôpitaux ont enregistré 11.219 nouvelles hospitalisations de malades du Covid-19 sur les sept derniers jours, contre 11.271 mercredi. Parmi eux, 1.800 ont dû être admis dans un service de réanimation, contre 1.789 la veille (total sur sept jours).

Le ministère de la Santé prévoit que 2,4 millions d'injections de vaccins contre le Covid-19 seront réalisées en février, dont 1 million de premières injections, contre 1,35 million de doses au total au cours du premier mois de la campagne de vaccination.

Dégradation économique et psychologique

Chaque jour apparaissent de nouveaux indicateurs de dégradation économique : ainsi, la construction de logements a baissé de 6,9% en 2020 et la tendance s'annonce encore pire pour les mois à venir, selon des chiffres officiels de jeudi du gouvernement. La veille, les chiffres de l'emploi ont montré que le nombre de chômeurs a augmenté de 7,5% en 2020 par rapport à l'année précédente.

La situation des étudiants, privés d'amphi depuis bientôt trois mois, de plus en plus isolés et précarisés, inquiète aussi. Pour le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, qui émet des recommandations au gouvernement sur l'épidémie de coronavirus, "nous sommes véritablement" face "à une question quasi éthique de politique générationnelle, entre continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé des plus jeunes".

Allemagne : restrictions de vols envisagées et remise en cause du vaccin AstraZeneca

Il est "trop tôt pour lâcher du lest" sur les restrictions en Europe, malgré le recul des nouveaux cas dans de nombreux pays, affirme la direction régionale de l'OMS. Trente pays (sur les 53 de la région) ont vu une diminution significative du taux d'incidence cumulée sur 14 jours. L'Allemagne envisage notamment une réduction drastique du trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les plus affectés par les nouveaux variants du coronavirus, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Un projet sera présenté vendredi par le gouvernement.

Par ailleurs, la commission de vaccination allemande déconseille le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Faute de preuve d'efficacité pour les plus âgés, le vaccin développé avec l'université d'Oxford "est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans". Le laboratoire assure que "les dernières analyses confirment l'efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans". Au Royaume-Uni, il est administré à toutes les catégories d'âge. AstraZeneca a subi mercredi les foudres de l'UE en raison des retards de livraisons en Europe.

L'OMS prête à enquêter à Wuhan

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont sortis de leur quarantaine jeudi à Wuhan, pour entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d'un an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine.

Les Etats-Unis, qui ont détecté les premiers cas de variant sud-africain, réclament une enquête "claire et poussée".

Gestion du virus : le Brésil a été le pire, la Nouvelle-Zélande la meilleure

C'est le Brésil qui a le plus mal géré la pandémie de Covid-19 alors que la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève de la planète, selon une étude publiée jeudi par un groupe de réflexion australien. L'Institut Lowy de Sydney a évalué près d'une centaine de pays sur la base de six critères, parmi lesquels les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage.

Plus de 100 millions de contaminations dans le monde

La pandémie a fait au moins 2,17 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 100,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (432.603), suivis du Brésil (221.547), de l'Inde (153.847), du Mexique (153.639) et du Royaume-Uni (101.887). Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.