Covid-19 : Castex annonce le renforcement des contrôles face "aux dérives de quelques-uns"

Le Premier ministre, Jean Castex, prenait la parole ce vendredi soir à 20 heures après la réunion du Conseil de défense sanitaire contre le Covid-19. Il a notamment annoncé le renforcement de tous les contrôles, afin que "les dérives de quelques-uns" ne ruinent pas les efforts de tous. "Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l’organisation des fêtes clandestines et l’ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées", a-t-il déclaré, ajoutant : "Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur."

"Lutter au jour le jour"

Au terme d'une allocution plutôt brève, le chef du gouvernement a à nouveau appelé les concitoyens à tout faire pour respecter les règles "qui nous permettent au jour le jour de lutter cette pandémie". Mentionnant en particulier le respect des gestes barrières, le port du masque et le fait de se tester et de s'isoler au moindre doute, il a conclu : "Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement et les prochains jours, seront déterminants."

Depuis l'instauration des mesures contraignantes comme le couvre-feu, de nombreuses verbalisations ont eu lieu (plus de 6.000 le seul soir du Nouvel An) ainsi que des arrestations dans le cas de quelques fêtes clandestines particulièrement médiatisées.