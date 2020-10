EN DIRECT - Coronavirus : l'Europe au bord du reconfinement

EN DIRECT

La France a franchi un nouveau record jeudi soir, avec plus de 41.600 nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures, signe que la reprise épidémique ne faiblit pas près d’une semaine après l’entrée en vigueur d’un couvre-feu, qui sera étendu samedi soir à 38 nouveaux départements. L'Irlande et le Pays de Galles sont de nouveau confinés, tandis que l’Allemagne connait une vague sans précédent de nouvelles contaminations : la situation est "grave" en Europe, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19, préviennent les gouvernements. Suivez en direct la situation :

Les informations à retenir : À partir de vendredi soir le couvre-feu sera étendu en France à 38 nouveaux départements, soit deux-tiers des Français concernés par cette mesure

Une nouvelle version de l'application "Stop Covid" est désormais disponible

L'Europe est en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19

46 millions de Français bientôt soumis au couvre-feu

Les deux-tiers des Français seront bientôt soumis à un couvre-feu. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’étendu de cette mesure samedi à 38 nouveaux départements et à la Polynésie pour faire face à une circulation du virus "extrêmement élevée".

Jeudi, 41.622 nouveaux cas de Covid-19 ont été dépistés, soit 15.000 de plus que la veille. Un record depuis le lancement des tests à grande échelle, sur fond de nette dégradation des indicateurs. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a averti plus tôt que si l'épidémie n'était pas jugulée, le gouvernement devrait "envisager des mesures beaucoup plus dures", alors que plusieurs pays, comme l'Irlande, viennent de décider des reconfinements face à la deuxième vague. "Il est encore temps de l'éviter, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps", a-t-il ajouté.

Au total, 54 départements et 46 millions d'habitants seront soumis à un couvre-feu nocturne qui, pour les nouveaux territoires, entrera en vigueur dans la nuit de vendredi, à minuit, a précisé Jean Castex lors d'une conférence de presse au ton empreint d'anxiété. Il "s'appliquera de 21 heures à 6 heures sur l'ensemble du territoire des départements concernés et, normalement, pour une durée de six semaines", a poursuivi le Premier ministre, en décrivant des règles qui "seront les mêmes que pour les métropoles déjà placées en couvre-feu depuis samedi dernier", en l'espèce l'Île-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier et Toulouse.

La liste des 54 départements sous couvre-feu Les 38 départements supplémentaires (+ un territoire d'Outre-mer) : Ain, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Calvados, Corse du Sud, Côte d’Or, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Polynésie. Les 16 départements où le couvre-feu est étendu : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne, Isère, Nord, Rhône, Seine-Maritime, Bouches-du-Rhône, Hérault, Loire, Haute-Garonne.

Une nouvelle application de traçage du virus

Lors de cette conférence de presse, la nouvelle version de l'application de "traçage" du virus, rebaptisée "Tous anti-Covid", a par ailleurs été présentée par le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O. "Je l'ai téléchargée", a assuré le Premier ministre, qui avait été pris en défaut il y a quelques semaines lorsqu'il avait reconnu ne pas avoir installé sur son téléphone la première version, "Stop Covid", qui n'avait par ailleurs pas fait la preuve de son efficacité.

"Ses premières fonctionnalités seront enrichies toutes les deux semaines", a affirmé Cédric O, notamment avec l'intégration de l'attestation de sortie ou les registres d'enregistrement des restaurants. Mais dans la soirée, le téléchargement de l'application rencontrait des difficultés: "#TousAntiCovid est vraisemblablement victime de très (trop) nombreuses tentatives d'activation simultanées. Nous sommes en train de régler le problème. La mobilisation continue", a écrit Cédric O dans un Tweet.

Des fonds supplémentaires pour le spectacle vivant et le cinéma

Les mesures de soutien à l'économie seront étendues à tous les départements concernés. Les aides aux entreprises touchées par le couvre-feu et les nouvelles restrictions coûteront entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros par mois. Présente à la conférence de presse, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que les acteurs du spectacle vivant et du cinéma allaient recevoir respectivement 85 millions et 30 millions d'euros d'aides supplémentaires pour traverser la crise sanitaire.

Des reconfinements en Irlande, au Pays de Galles et en République tchèque

L’Europe a dépassé jeudi les huit millions de cas et les 256.000 morts, selon un bilan établi par l'AFP. Saluée pour sa bonne gestion de la première vague épidémique au printemps, l'Allemagne (près de 9.900 morts) a enregistré près de 11.300 nouveaux cas en 24 heures, un record. "La situation est devenue globalement très grave", a déclaré jeudi Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), alors que le ministre de la Santé Jens Spahn est contaminé. Les autorités ont édicté des interdictions de rassemblement, un canton alpin du Sud est quasi confiné et le masque obligatoire dans certaines rues de Berlin.

En Irlande, pour espérer "célébrer Noël correctement", selon le Premier ministre Micheal Martin, les mesures les plus dures d'Europe sont entrées en vigueur mercredi à minuit : toute la population est reconfinée pour six semaines, les commerces non essentiels fermés, mais les écoles resteront ouvertes. Dublin, la capitale irlandaise, avait pris jeudi des allures de ville fantôme.

Le Pays de Galles sera à son tour confiné vendredi pour deux semaines. Dans le reste du Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe (44.158 morts), des restrictions plus ou moins sévères touchent 28 millions d'Anglais, dont Londres, et les pubs et restaurants sont fermés en Irlande du Nord.

La République tchèque, qui comptabilise de loin le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès pour 100.000 habitants sur les deux dernières semaines, instaure jeudi un confinement partiel jusqu'au 3 novembre : restrictions des déplacements et contacts, fermetures de tous les magasins et services non essentiels.

Multiplication des couvre-feux

Chez le voisin slovaque, où les contaminations repartent également à la hausse, le Premier ministre a annoncé jeudi la mise en place d'un couvre-feu partiel de 1 heures à 5 heures à partir de samedi. En journée, les déplacements seront restreints à certains cas particuliers.

La Belgique a opté pour le couvre-feu nocturne et la fermeture des cafés et restaurants pour un mois, les autorités parlant d'une situation "bien pire" qu'au printemps. La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès est en soins intensifs.

Dans le nord de l'Italie, la Lombardie, poumon économique et région la plus touchée du pays, impose un couvre-feu nocturne à partir de jeudi pour trois semaines. La Campanie, dans le sud, suivra vendredi.

Les deux principales villes de Grèce, Athènes et Thessalonique, seront elles aussi soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi.

L’Espagne particulièrement touchée

La situation continue aussi de s'aggraver en Espagne (34.366 morts), devenue le premier pays de l'UE, et le sixième au monde, à dépasser le million de cas de coronavirus. Les autorités espagnoles ont imposé dans l'urgence de nouvelles restrictions, avec le bouclage partiel d'une dizaine de nouvelles villes, dont Saragosse, et de certaines régions.

D'autres pays européens ont battu jeudi des records de contaminations: le Danemark (+760 nouveaux cas, pour 6,8 millions d'habitants), la Croatie (+1.563) dont le gouvernement s'inquiète d'un grand nombre de "micro-foyers", ou encore la Bosnie (+999). Record de contaminations également au Portugal où trois communes du Nord, soit 150.000 personnes, devront se reconfiner totalement vendredi, et les déplacements entre communes seront interdits dans tout le pays pour la fête de la Toussaint, du 30 octobre au 3 novembre.

Plus de 1,13 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1,13 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Plus de 41,3 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, dont près de 28,3 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 222.965 morts, suivis par le Brésil (155.900 morts), l'Inde (116.616), le Mexique (87.415) et le Royaume-Uni (44.158).