EN DIRECT - Coronavirus : Macron prononcera une allocution à 20h mercredi

EN DIRECT

Des services de réanimation qui ont dépassé le pic de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, un virus qui ne freine pas encore sa course, une vaccination trop lente pour modifier la donne : tel est le sombre tableau qui se dresse devant l'exécutif français avant un conseil de défense annoncé comme décisif. Le gouvernement est la cible de nombreuses critiques, de la part de l'opposition et de certains membres de la communauté scientifique, pour ne pas avoir pris des mesures plus strictes dès janvier, lorsque le variant anglais a commencé à se répandre.

Dans le reste de l'Europe, l'Allemagne fait savoir qu'elle va suspendre l'utilisation systématique du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 chez les moins de 60 ans, en raison d'un risque "rare mais très grave" de thromboses chez les patients plus jeunes, selon la commission vaccinale du pays. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Un conseil de défense se tient mercredi à l'Elysée

Le nombre de malades en réanimation (5.072) a dépassé le plafond de la deuxième vague

Les restaurants, les cinémas et les salles de spectacle ferment en Martinique

L'Allemagne suspend l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca chez les moins de 60 ans

Un conseil de défense avant un énième tour de vis ?

L'opposition et une partie des médecins appellent à ne plus attendre pour prendre de nouvelles mesures, dix jours après l'entrée en vigueur, dans 16 puis 3 autres départements, d'un tour de vis qualifié de "faux confinement". Ils justifient ces appels par la dégradation des chiffres de l'épidémie qui ont un impact sur l'hôpital.

"Les mesures prises il y a dix jours pourraient commencer à montrer des effets dans les tout prochains jours, ou pas, nous le verrons dans les 24-48 heures vraisemblablement", a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran mardi à l'Assemblée nationale. "Si besoin était, nous prendrions d'autres mesures pour toujours protéger les Français", a-t-il ajouté. Un conseil de défense doit se tenir mercredi à l'Élysée, mais au sein du gouvernement, aucun consensus clair n'apparaît sur les mesures à adopter pour freiner cette nouvelle flambée épidémique. Le débat entre les pro et les anti-confinement est même en train de fracturer l'exécutif.

Alors que les courbes montent, Emmanuel Macron concentre les critiques à cause de son choix de ne pas suivre, fin janvier, les recommandations du conseil scientifique. Ce dernier préconisait un confinement strict de quatre semaines face à la propagation du variant anglais, plus contagieux et plus virulent. Dans ce tableau globalement sombre, la question des écoles reste lancinante. Depuis lundi, un seul cas de Covid justifie la fermeture d'une classe dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Résultat : les fermetures ont quasiment doublé à Paris en une journée, passant de 246 à 473 selon la mairie.

>> LIRE AUSSI - Coronavirus : Macron et Castex divisés sur le durcissement des restrictions

Des réanimations au plus haut depuis la deuxième vague

Avec 5.072 malades en réanimation mardi, le nombre de patients dans ces services progresse encore, après avoir atteint la veille le plus haut de la vague de l'automne. Et la suite ne s'annonce pas meilleure car, mi-novembre, la circulation du virus et le nombre de contaminations refluaient déjà nettement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.

En comptant les malades du Covid et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26 mars) sont actuellement occupés, selon le ministère de la Santé qui précise que "la montée en charge des capacités se poursuit dans toutes les régions".

Mardi, 337 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, portant le bilan total à 95.364 morts, preuve que les effets de la vaccination (8,26 millions de premières doses injectées, 2,797 millions de secondes doses) sont encore très limités.

En Ile-de-France, l'une des régions concernées par l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km sans dérogation et la fermeture de nouveaux commerces, le taux d'incidence s'élevait à 640 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, aux derniers chiffres arrêtés vendredi. C'est en très légère baisse par rapport à la veille (643), mais toujours beaucoup plus haut que le seuil d'alerte maximale fixé par les autorités sanitaires (250). Ce seuil était dépassé vendredi dans 60 départements, contre seulement 23 le 10 mars.

La menace d'un tri des patients

Pour autant, les cris d'alarme des directeurs de crise de l'AP-HP et de médecins hospitaliers en Ile-de-France sur le spectre d'un tri des patients divisent. Lundi soir, l'antenne Ile-de-France de la Fédération hospitalière de France (FHF) a critiqué une "véhémence" de "nature à inquiéter les malades et leurs familles". Au pic de la première vague, au printemps 2020, 7.000 malades Covid-19 étaient soignés en réanimation.

Le tri est "une ligne rouge", a martelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Nous ne laisserons pas saturer les hôpitaux, nous ne laisserons pas les médecins devoir trier des malades", a renchéri Olivier Véran.

"C'est déjà le cas", a toutefois jugé sur France Inter le Pr Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, à Paris. "Le patient qui devait se trouver en réanimation se trouve en unité de soins intensif (...) et ceux qui devraient être en unité de soins intensifs se retrouvent dans une autre salle armée spécialement pour", a-t-il développé.

Fête sauvage à Lyon

Une fête sauvage, avec musique et boissons, a rassemblé quelque 300 personnes mardi en fin de journée à Lyon, dans le sud-est de la France, provoquant l'ire des autorités qui ont saisi la justice, alors que le pays fait face à une recrudescence de la pandémie

Fermeture des restaurants et cinémas en Martinique

Les restaurants, cinémas et salles de spectacles de la Martinique seront fermés à partir de jeudi en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19, a indiqué mardi le préfet du département d'outre-mer. "C'est une activité collective sans masque", a fait valoir le préfet Stanislas Cazelles lors d'une conférence de presse.

Un couvre-feu à partir de 22 heures avait déjà été mis en place depuis la fin de la semaine dernière sur l'île où circule le variant britannique du coronavirus.

594 nouveaux cas ont été enregistrés cette semaine en Martinique, contre 401 la semaine précédente. Mardi, une dizaine de médecins du Centre hospitalier de Martinique ont lancé un appel à la population pour se faire vacciner, en prévenant que "le CHU de Martinique (était) arrivé aux limites de ses capacités".

L'Allemagne restreint l'usage du vaccin d'AstraZeneca

L'Allemagne s'apprête à suspendre l'utilisation du vaccin anti-Covid 19 d'AstraZeneca pour les moins de 60 ans dans la foulée d'une nouvelle recommandation formulée mardi par la commission vaccinale après plusieurs cas de formation de caillots sanguins. Les personnes en dessous de cette catégorie d'âge pourront toutefois décider de recevoir le vaccin, mais seulement après "consultation d'un médecin pratiquant la vaccination (...) et une analyse personnalisée des risques", selon cette décision, qui s'aligne sur une recommandation de la commission vaccinale (STIKO).

Cette dernière avait justifié sa décision par des "données actuellement disponibles montrant l'apparition rare, mais très grave de thromboses comme effet secondaire" touchant "essentiellement des personnes de moins de 60 ans entre 4 et 16 jours après la vaccination". Ce sont des éléments "que nous ne pouvons pas ignorer", a déclaré Angela Merkel qui, âgée de 66 ans, s'est redit prête à être vaccinée avec AstraZeneca

Le pays a annoncé maintenir son objectif de proposer une vaccination contre le Covid-19 à sa population adulte "d'ici la fin de l'été".

L'Espagne va quant à elle élargir les populations cibles du vaccin AstraZeneca au-delà de la tranche des 55-65 ans lorsqu'il s'agit de travailleurs essentiels : personnel sanitaire, forces de l'ordre ou enseignants.

Renforcement des contrôles aux frontières en Europe

L'Allemagne va renforcer pour les "8 à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France, le Danemark et la Pologne. Les policiers ne pourront "pas renvoyer les voyageurs" mais vérifieront qu'ils ont un test négatif de moins de 48 heures et se sont enregistrés auprès des autorités sanitaires allemandes.

L'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne, qui devront en outre effectuer un test avant leur départ, ainsi qu'un autre à l'issue de leur isolement.

Vers une nouvelle enquête sur l'origine du SARS-CoV-2

Les Etats-Unis et treize pays alliés ont exprimé mardi leurs "préoccupations" dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'origine du SARS-CoV-2, le virus qui déclenche le Covid-19, réclamant à la Chine de donner "pleinement accès" à ses données.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé de son côté une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire en Chine pour expliquer l'origine de la pandémie, et critiqué le partage insuffisant des données par Pékin lors de la mission des experts internationaux cet hiver. Ces experts, missionnés du 14 janvier au 9 février en Chine, où sont apparus les premiers cas de la maladie en décembre 2019, ont pourtant estimé que l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire était la moins probable. Cette hypothèse a été défendue avec force par l'administration américaine sous la présidence de Donald Trump. La Chine a toujours nié cette possibilité.

Près de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,79 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 550.930 morts, devant le Brésil (317.646), le Mexique (201.826), l'Inde (162.114) et le Royaume-Uni (126.615).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.