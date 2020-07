Covid : en Catalogne, les touristes français entendent poursuivre leurs vacances "normalement"

REPORTAGE

Le Premier ministre Jean Castex déconseille fortement à tous les Français de se rendre actuellement en Catalogne, qui enregistre une reprise de l'épidémie de coronavirus. Il ne s'agit pas d'une interdiction formelle, même si ses propos ne sont guère encourageants pour les professionnels du tourisme de l’autre côté des Pyrénées, et déjà durement touchés par la crise sanitaire. Mais les quelques Français qui sont déjà en vacances à Barcelone ne semblent pas spécialement inquiet par cette annonce.

Des touristes bien décidés à poursuivre leurs vacances

"Ça ne m’inquiète pas du tout. Les enfants se régalent, on continue à vivre normalement, nous n’avons aucune raison de partir plus tôt", explique Souria à Europe 1. Cette Française a donc prévu de rester une semaine de plus à Barcelone et de profiter de la plage. Originaire de Perpignan, elle loge depuis le début du mois de juillet dans l’appartement d’un ami dans le centre-ville, avec ses enfants et sa sœur Katia. Les recommandations du Premier ministre ne changent rien à leurs vacances. "Les Espagnols respectent énormément les gestes barrières. On porte des masques en ville, et même à la plage", détaille Katia.

"J’ai plus peur en me promenant sur les grandes avenues en France"

Toutefois, les touristes ne se bousculent pas. Pour les Français qui ont fait le déplacement, la ville n’en est que plus agréable. La plupart des vacanciers se sentent d’ailleurs en sécurité. Allongé sur sa serviette, dans le sable, Jean-Baptiste est venu de Strasbourg avec des amis. "J’ai plus peur en me promenant sur les grandes avenues en France qu’à Barcelone", assure-t-il.

Pour les professionnels barcelonais du tourisme, la recommandation de Jean Castex sonne toutefois comme un coup de grâce. La saison s’annonçait déjà compliquée avec seulement 20% des hôtels ouverts, elle semble désormais complètement perdue.