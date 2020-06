Coronavirus : la ville anglaise Leicester risque un confinement

La ville de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, risque de devenir la première ville à se voir imposer des mesures de restriction en raison d'une recrudescence locale de cas de nouveau coronavirus, a confirmé la ministre de l'Intérieur britannique dimanche, quelques jours avant une étape majeure du déconfinement en Angleterre.

Après avoir été très critiqué sur sa gestion de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 43.000 morts au Royaume-Uni, devenu ainsi le pays le plus touché d'Europe, le Premier ministre Boris Johnson a la mission délicate de réussir le déconfinement, dont la prochaine grande étape est attendue samedi prochain.

Quatre sites de dépistages mis en place à Leicester

Selon le Sunday Times, le gouvernement se prépare à imposer un confinement "d'ici les prochains jours" dans la ville de Leicester, située dans les Midlands et qui compte quelque 342.000 habitants. Près de 2.500 cas de nouveau coronavirus ont été confirmés à Leicester depuis le début de la pandémie, dont 658 cas les deux semaines précédant le 16 juin, selon les chiffres des autorités de santé, Public Health England.

Le Sunday Times lie cette récente augmentation des cas à une épidémie dans des usines de production alimentaire et à des grands rassemblements aux abords de restaurants proposant de la vente à emporter. Interrogée par la BBC, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a dit qu'il était "exact" que le gouvernement envisageait des mesures locales de confinement. Quatre sites de dépistages ont été mis en place et des milliers de kits de dépistage à domicile ont été mis à disposition, a précisé un porte-parole du ministère de la Santé.

"Des foyers locaux sont de plus en plus probables"

La prochaine étape, majeure, du déconfinement en Angleterre est la réouverture samedi des pubs, restaurants, coiffeurs, musées et cinémas, fermés depuis fin mars. Les magasins "non essentiels" ont déjà rouvert mi-juin. Mais de nombreuses voix se sont alarmées du risque d'une deuxième vague de contaminations, dont des représentants du monde médical qui ont averti que "des foyers locaux sont de plus en plus probables", dans une lettre ouverte dans la revue spécialisée British Medical Journal publiée mercredi.

Ces derniers jours, des rassemblements défiant les consignes de distanciation sociale ont inquiété les autorités, comme à Londres, lors de fêtes de rue illégales, à Liverpool, où plusieurs milliers de personnes ont célébré dans le centre-ville le titre de champion d'Angleterre des Reds, ou sur le littoral, où certaines plages se sont retrouvées bondées. En annonçant progressivement le déconfinement, le gouvernement avait prévenu qu'il pourrait mettre en place des mesures de restriction localement, en fonction de la situation.