Coronavirus : en Chine, une campagne de vaccination avant la fin des tests en laboratoire

Tandis que les laboratoires BioNtech/Pfizer et la société américaine Moderna affirment avoir élaboré des vaccins efficaces à plus de 90% contre le Covid-19, la Chine a pris de l'avance de son côté dans la course mondiale. Plusieurs laboratoires chinois travaillent à un projet de vaccin, actuellement en phase trois, c'est à dire au stade des essais cliniques. Les scientifiques locaux assurent qu'il serait efficace à plus de 90%. Une campagne de vaccination a déjà été lancée par le gouvernement, discrète mais massive.

Plusieurs centaines de milliers de personnes, voire un demi-million selon certaines sources, se sont vu injecter un des quatre vaccins chinois, pourtant encore en phase de test. Le protocole consiste en deux injections, à 28 jours d'intervalle, pour un coût total de 51 euros.

Les experts de l'OMS appellent à la prudence

Les laboratoires chinois sont persuadés de l'efficacité de leur produit, alors pas question d'attendre. "Je pense que vous vous pouvez voir que la Chine est en avance", souligne Xuefeng Yu, président du laboratoire CanSino. "Le Covid-19 sera certainement la vitrine des vaccins chinois pour montrer leurs capacités et montrer également leur contribution à la santé publique dans le monde".

On appelle cela en Chine un programme d'urgence, mais il est aussi question de fierté nationale. Des militaires, diplomates, médecins ou encore des commerçants et des étudiants amenés à voyager à l'étranger ont déjà été vaccinés. Les experts de l'OMS appellent à la plus grande prudence, mais la production est déjà lancée. La Chine pourrait vendre un million de doses dès cette année.