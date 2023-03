Coopération Chine-Russie, guerre en Ukraine... les enjeux de la visite de Xi Jinping à Moscou

Pour la première fois depuis quatre ans, Xi Jinping va se rendre à Moscou. Le président chinois est attendu dans la capitale russe ce lundi pour une visite de trois jours. Il doit y rencontrer son homologue, Vladimir Poutine, récemment visé par un mandat d'arrêt, émis par la Cour pénale internationale (CPI). Un déplacement riche en symbole pour les deux pays qui partagent une relation très étroite.

Un premier entretien téléphonique entre Xi Jinping et Zelensky ?

Les deux chefs d'État doivent justement signer une déclaration commune visant à accroître leur coopération stratégique mais aussi évoquer de possibles collaborations militaires selon Moscou. De son côté, Pékin met plutôt en avant son initiative pour la paix en Ukraine."La visite du président Xi Jinping en Russie sera une visite pour la paix. Sur la base des principes de non-alignement et de non-confrontation. La Chine maintiendra sa position objective et équitable sur la crise ukrainienne et jouera un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Pour soigner son image, Xi Jinping, récemment élu pour un troisième mandat, pourrait ensuite s'entretenir pour la première fois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue de cette visite. Cette rencontre entre les deux dirigeants sera scrutée de près par les États-Unis qui soupçonnent la Chine de livrer des armes à la Russie. Ce que Pékin et Moscou démentent toujours avec fermeté.