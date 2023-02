Chine : ce plan de paix pour l'Ukraine que veut présenter Pékin à Vladimir Poutine

En pleine polémique sur les livraisons d'armes chinoises à la Russie, la Chine a de nouveau démenti mardi apporter un soutien militaire aux Russes. Pékin qui tente d'allumer un contre-feu avec la parution d'un livre blanc sur la sécurité mondiale et l'annonce d'un plan de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.

"Construire une communauté de sécurité commune"

Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères a fait ses premières armes mardi devant la presse et l'ensemble du corps diplomatique réunit à Pékin. Il a présenté cette initiative pour la sécurité globale, un livre blanc et un concept fourre-tout dans lequel la Chine défend le principe de non-ingérence et le dialogue plutôt que les alliances militaires et les sanctions économiques. Soit l'inverse des mesures prises par les pays Occidentaux contre la Russie. "Le président Xi Jinping a solennellement proposé cette initiative, qui adhère au concept de sécurité globale, et durable, avec l'objectif à long terme de construire une communauté de sécurité commune", déclare Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères.

C'est avec ce livre blanc dans les bagages que le représentant spécial du président chinois est ce mercredi à Moscou. Pékin dit avoir un plan de paix pour l'Ukraine à présenter à Vladimir Poutine et veut jouer les médiateurs. Mais les accusations de livraisons d'armes à Moscou, même démenties par Pékin, et le soutien de plus en plus affiché de la Chine à la Russie rendent cette mission quasi impossible.