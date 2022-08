Chine : la chaleur et la sécheresse menacent les récoltes et inquiètent les autorités

La liste est tout simplement interminable. Celle des régions du monde touchées par la sécheresse. L'Europe, bien sûr, mais aussi l'Afrique, les États-Unis et la Chine, qui traverse une canicule inédite au point de menacer les récoltes et la sécurité alimentaire de ce géant d'Asie. Europe 1 a constaté l'ampleur des difficultés. Le Fleuve Bleu est à sec. Le Yangtze, troisième plus grand fleuve du monde, traverse la Chine sur plus de 6.000 kilomètres et alimente les vastes plaines du centre, alors qu'il s'agit du grenier à céréales du pays. Une sécheresse historique avec des conséquences dramatiques pour l'agriculture : 20 % des récoltes d'automne sont déjà perdues alors que les températures dépassent les 40 degrés depuis plus de deux mois.

Le riz, le maïs et le soja vont manquer

"Une si longue période de températures élevées dans ces régions met en danger les cultures, comme le riz qui ne supporte pas le manque d'eau. C'est la pire sécheresse et la pire canicule depuis au moins 40 ans", souligne le directeur du centré national de météorologie.

Le riz, mais aussi le maïs et le soja. Des céréales que l'on trouve dans les assiettes de tous les Chinois mais qui, cette année, vont cruellement manquer. Ce coup de chaleur s'ajoute aux restrictions sanitaires liées au Covid qui ont déjà retardé les semences au printemps. La sécurité alimentaire est un sujet sensible en Chine car le pays a dans son histoire été frappé par des épisodes de famine meurtriers, de mauvaises récoltes risquent d'accroître les importations du pays au moment où l'offre de céréales est déjà mise à mal par la guerre en Ukraine.