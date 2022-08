Climat : les scientifiques tentent de trouver des solutions pour lutter contre la chaleur

Depuis des semaines, cet été est exceptionnellement chaud. Et malheureusement, cela pourrait être de pire en pire dans les prochaines années. Alors des scientifiques réfléchissent d'ores et déjà à des solutions d'avenir pour lutter contre la sécheresse. On pourrait presque croire que c'est de la science-fiction, mais il serait possible, par exemple, de modifier notre climat. C'est possible comme faire pleuvoir des nuages. La Chine est experte, mais modifier sa météo menace en fait celles de ses voisins.

Réalité ou science-fiction ?

"La Chine nous dit que d'ici trois ans, elle sera capable de 'faire pleuvoir' sur commande et sur la moitié de son territoire', explique Pierre Gilbert, prospectiviste en risques climatiques. "On a beaucoup de préoccupations parce que si la Chine fait éclater ses nuages, par exemple sur le plateau tibétain, et les empêche d'aller condenser naturellement dans l'Himalaya, d'approvisionner les glaciers qui ensuite approvisionnent des grands fleuves comme le Mékong ou le Brahmapoutre, c'est toute la région qui est en péril."

Modifier l'ensoleillement pose aussi question. On ne sait pas encore le faire. Des recherches sont en cours dans l'espoir de rafraîchir d'un degré la planète. "L'idée, c'est de larguer dans la très haute atmosphère des microparticules de calcite ou de dioxyde de soufre qui ont cette capacité de réfléchir une partie de l'énergie solaire. Si on arrête d'envoyer ces millions de tonnes dans l'atmosphère, par exemple qu'on ne puisse plus faire voler les avions ou qu'il y a un conflit géopolitique, la température augmenterait d'un coup puisque le CO2 aurait continué à s'accumuler dans l'atmosphère entre temps", ajoute le scientifique.

Une récente idée relève en revanche de la science-fiction. Un parasol de la taille du Brésil envoyé dans l'espace pour nous protéger du soleil. Impossible d'assembler une telle structure aussi loin de nous.