Chine : comment le gouvernement gère-t-il la canicule qui frappe le pays ?

La Chine a déclenché cette semaine sa première alerte nationale de l’année à cause de la sécheresse alors que le pays bat depuis deux mois maintenant des records de température. Sur une large bande de 2.000 kilomètres qui va de Shanghaï à l'est, à la ville de Chengdu au sud ouest, le thermomètre dépasse régulièrement depuis deux mois maintenant les 40 degrés. La Chine est l'un des pays où les températures augmentent le plus rapidement, deux fois plus vite même que la moyenne mondiale.

Une réduction importante de l'approvisionnement en eau

Et la conséquence de cette canicule est la sécheresse. Les fleuves sont à sec. Ils n'alimentent plus les centrales hydroélectriques et contestent aux gens de la compagnie locale d'électricité. "80 % de l'électricité de la province provient des centrales hydroélectriques. Et cette année, on voit des températures très élevées, une sécheresse exceptionnelle jamais vue depuis 60 ans, d'où une réduction importante de l'approvisionnement en eau. Des centrales sont à l'arrêt. La capacité hydroélectrique de la province a chuté de moitié", explique sur Europe 1 le patron de la compagnie locale d'électricité. Mais fait donc le gouvernement chinois face à cette sécheresse ?

De la pluie artificielle

Pour économiser l'énergie, les autorités ont annoncé que toutes les usines de la province du Sichuan vont fermer pendant une semaine. On parle là d'usines automobiles, de sites pétrochimiques. Ils s'arrêtent pour permettre d'alimenter en électricité en priorité les habitations. La Chine s'en remet aussi à la pluie artificielle en tirant par endroits des roquettes remplies d'iodure d'argent directement dans les nuages afin de faire tomber, elle l'espère, quelques gouttes de pluie salvatrices.